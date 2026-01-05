عراف تايلاندي يسرق هاتف زبونة ليثبت لها نبوءته بسوء حظها

أُلقي القبض على عراف تايلاندي بتهمة سرقة هاتف فتاة مراهقة بعد أن أخبرها بأنها ستواجه سوء حظ وستفقد شيئًا ثمينًا في رأس السنة.

وكان المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، متواجدًا خارج معبد في باتايا عندما طلبت منه الفتاة خدماته في قراءة الطالع في الأول من يناير حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لتقارير محلية.

فحذرها الرجل من أنها على وشك التعرض لمصائب وستفقد شيئًا ثمينًا، وحثها على إعطائه بعض المال لتجنب سوء الحظ. إلا أن الفتاة، البالغة من العمر 19 عامًا والتي عُرفت باسم "بيم" فقط، رفضت إعطاءه المال.

وبعد مغادرتها الجلسة بوقت قصير، لاحظت "بيم" فقدان هاتفها من نوع آيفون 13 برو. وتذكرت أنها وضعت الهاتف بجانبها أثناء جلسة قراءة الطالع ثم عادت إلى مكانه.

وعند مواجهته، أصرّ العرّاف على أن الخسارة تُثبت صحة تنبؤه، بل وذهب إلى حدّ وصف شكل السارق المزعوم. وذكرت صحيفة "خاو سود" أن المراهقة ساورتها الشكوك، فسارعت إلى طلب المساعدة من المارة. وتم استدعاء الشرطة لتعثر على الهاتف في حقيبة العرّاف، مخبأً داخل علبة مخصصة لأقنعة الوجه.

وأفادت التقارير وفقا لصحيفة "اندبندنت" أنه اعترف بالسرقة للشرطة، وتوسّل إلى بيم ألا تُقدّم شكوى، مُدّعياً أنه لم يسبق له ارتكاب أي جرم، وأنه بحاجة إلى المال للعام الجديد.

وقالت الشرطة في مركز شرطة مدينة باتايا، وصادرت الهاتف المسروق، بالإضافة إلى أدوات العرّاف. وأُعيد الهاتف إلى صاحبته.