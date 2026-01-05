شاب روسي يشرب دمه لزيادة مستويات الحديد والنتيجة التسمم الحاد

نُقل شاب روسي يبلغ من العمر 17 عامًا من موسكو إلى المستشفى بعد مشاهدته مقطع فيديو على الإنترنت يدّعي أن شرب الدم يُحسّن مستويات الهيموجلوبين.

ونُشرت القصة الصادمة في البداية على قناة SHOT على تطبيق تيليجرام، ثم تناقلتها وسائل الإعلام الرئيسية وأكدها خبراء الصحة الروس. ويبدو أن المراهق سحب دمه باستخدام حقنة وشربه، على أمل زيادة مستويات الحديد لديه واكتساب المزيد من القوة. لكن الأمور لم تجرِ كما خطط لها. فبعد فترة، بدأت صحة الشاب بالتدهور، وشعر بتوعك، وبدأ يتقيأ دمًا، وارتفعت حرارته. وفي مرحلة ما، ساءت حالته لدرجة أن عائلته اتصلت بخدمات الطوارئ، ومن ثم شُخّصت حالته في النهاية بتسمم حاد ونُقل إلى المستشفى.

تمكن الأطباء من مداواة الشاب، لكنهم صُدموا عندما علموا سبب التسمم المشتبه به. وأخبرهم الشاب أنه شاهد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُشير إلى أن شرب الدم قد يُعزز مستويات الحديد، جاهلًا بمخاطر هذه الممارسة.

من جهته صرح الدكتور أندريه كوندراخين لوكالة الأنباء الروسية "موسكو 24" بأن شرب الدم قد يُسبب أعراض التسمم لأن معدة الإنسان غير مُصممة لهضم الدم أو معالجته.

وأضاف كوندراخين: "لا يتم امتصاص الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد، وهو ما يُسبب تأثيره المُهيّج. وهذا يُفسر، على سبيل المثال، لماذا ينظر الجسم إلى الدم كعامل مُهيّج في حالات قرحة المعدة المصحوبة بنزيف. فالجزء السائل من الدم (البلازما) غير مُصمم للمرور عبر الجهاز الهضمي بهذه الصورة. فالجسم لا يعرف كيف يهضم الدم؛ إنها عملية مُعقدة للغاية."

وقد لاقت حيلة المراهق انتقادات واسعة على الإنترنت، حيث سخر منه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذه الحيلة الخطيرة.

وعلّق أحدهم ساخرًا: "جسمه يفتقر إلى الحديد، فقرر استخدام حديده الخاص، وهو نادر. عبقري، بلا شك!".