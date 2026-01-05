أعضاء بشرية مطبوعة في الفضاء.. طموح حزب ألماني

يسعى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إلى جعل ألمانيا مركزاً فضائياً لأوروبا، وقوة دافعة للتقنيات المبتكرة.

وجاء في مسودة الفقرة الخاصة بذلك، في وثيقة الموقف، التي تعتزم المجموعة البرلمانية للحزب إقرارها خلال اجتماعها الشتوي في دير زيون بولاية بافاريا: «الثورة الصناعية القادمة تحدث في المدار، نريد أن يتم تطوير أول (كلية مصنوعة في الفضاء) من ألمانيا».

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، ألكسندر هوفمان: «نريد أن نجعل ألمانيا دولة التكنولوجيا الأولى التي تنافس على الصدارة عالمياً»، وأضاف: «من خلال أجندة التكنولوجيا الفائقة نستثمر بشكل كبير في تقنيات أساسية مثل الذكاء الاصطناعي».

كما جاء في المسودة أن الأوعية الدموية يمكن طباعتها بشكل أكثر ثباتاً عبر طباعة ثلاثية الأبعاد في الفضاء: «بهذه الطريقة نريد تقليل الحاجة إلى الأعضاء البشرية مثل القلوب، وإحداث ثورة في زراعة الأعضاء»، وأشارت إلى أن الفضاء يمكن أن يصبح «محركاً للتطورات المنقذة للحياة».