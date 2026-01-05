«الظفرة» يتوِّج فائزين بمزاينة الإبل

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة، بدورته الـ19، أمس، الفائزين بمزاينة الإبل في أشواط سن الحقايق للإبل المحليات والمجاهيم، ضمن فعاليات المحطة الختامية للمهرجان، التي تستمر، حتى 22 الجاري، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتُوج الفائزون في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق الشركاء - محليات عن فوز «حميا» لمالكها حميد عبدالله محمد القريني بالمركز الأول، وفي شوط حقايق الشركاء - مجاهيم فازت بالمركز الأول «سمو» لمالكها مسفر عجب مسفر العجب المري.

وذهب المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات إلى «العامرة» لمالكها صالح جويعد سالم المنصوري.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم عن فوز «القعوده» لمالكها فيصل محمد سعيد حمد أبوصلعة بالمركز الأول.

وأحرزت المركز الأول في الشوط الرئيس حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات «ظبي الفلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني.

وفي الشوط الرئيس حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم حصدت المركز الأول «خنوف» لمالكها مبارك محمد بن قران المنصوري.

ودخلت أمس الإبل المشاركة في أشواط الحقايق، لأبناء القبائل «تلاد 3، وتلاد 4، وتلاد 5» لفئتَي المحليات والمجاهيم، وسيتم إعلان نتائج المنافسات اليوم في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد.