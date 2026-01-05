حاكم الشارقة: التعاون المثمر بين المجامع يعزّز مكانة لغتنا

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية في الشارقة، صباح أمس، وفد مؤسِّسي مجمع اللسان العربي في بيروت، برئاسة الدكتور إميل بديع يعقوب، والدكتور رشيد درباس، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية اللقاء بالوفد، مباركاً سموه إنشاء مجمع اللسان العربي في بيروت، وانطلاق أعماله بالتعاون مع الشارقة، مشيراً سموه إلى الغِنى التاريخي الذي يتمتع به لبنان في الثقافة العربية والأدب ودور علمائه وأدبائه وإسهامهم المتميّز في مختلف مجالات الإبداع والفنون.

وأكد سموه دعم المجمع بما يتيح له القيام بأدواره الكبيرة في مجالات تخصصه، متمنياً سموه للقائمين عليه كل التوفيق في تحقيق ما يصبو له المجمع في دعم جهود الحفاظ على اللغة العربية وتاريخها وتعزيز انتشارها.

ولفت سموه إلى أهمية التواصل بين مجامع اللغة العربية في الوطن العربي، ما يسهم في تحقيق كل أهدافها في خدمة اللغة العربية بمختلف مجالاتها كالتوثيق والنشر والبحث العلمي، والتبادل المعرفي والثقافي.

وتطرّق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، إلى دور مجمع اللغة العربية بالشارقة في التواصل مع بقية مجامع اللغة العربية في كل الأقطار العربية وغيرها من المؤسسات في الدول الأوروبية والإفريقية، ودعمها بما ينعكس على النتائج المرجوة في نشر اللغة العربية وتوثيقها وربط الأجيال الجديدة بها، وتعزيز مكانتها الرائدة في العلوم والمعارف المختلفة، وذلك من خلال التعاون المثمر في الأنشطة والفعاليات والإصدارات المتنوّعة.

من جانبهم، أعرب وفد مؤسسي مجمع اللسان العربي في لبنان عن شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود للمجمع وكل المجامع الأخرى في مختلف الدول، ما أثمر مشروعات متكاملة تقودها إمارة الشارقة في مجالات اللغة العربية وآدابها وفنونها، وفي تشجيع العلماء والأدباء على الكتابة والنشر، متناولين المعجم التاريخي للغة العربية أبرز إنجاز عربي وعالمي في مجال المعاجم اللغوية.

درع تذكارية

تسلّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية في الشارقة، خلال لقائه وفد مؤسسي مجمع اللسان العربي في بيروت، درعاً تذكارية من الوفد، وعدداً من الإصدارات المختلفة لأعضاء المجمع، كما التُقطت لسموه الصور التذكارية مع الوفد.

