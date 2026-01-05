عمود «ماركوس أوريليوس» يعود أكثر تألقاً

بعدما خضع لأعمال تنظيف بوساطة الليزر، يعود عمود «ماركوس أوريليوس» الشهير في روما لاستقبال زواره مجدداً.

ويقع العمود الرخامي، الذي يزيد طوله على 40 متراً، والمزدان بزخارف دقيقة، في «ساحة كولونا» بقلب العاصمة الإيطالية، وبالقرب من شارع التسوق النابض بالحياة «فيا ديل كورسو».

وشُيّد العمود بين عامَي 180 و193 ميلادياً، ويصوّر 116 مشهداً من معارك ماركوس أوريليوس.

ويضمّ العمل الفني البديع أكثر من 2000 شخصية، ويظهر ماركوس أوريليوس، أحد أشهر الأباطرة الرومان، مرات عدة في المشاهد.