مهرجان الشارقة للآداب يبدأ الحكاية الثانية اليوم

يحمل مهرجان الشارقة للآداب في نسخته الثانية، التي تنطلق، اليوم، في ساحة المدينة الجامعية، تجارب متكاملة تجمع بين الفكر والإبداع والترفيه لتناسب جميع زواره، صغاراً وكباراً.

ويستمر المهرجان، الذي تنظمه جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «مجتمعٌ تنسجه الحكايات»، حتى 11 الجاري، متضمناً فعاليات وعروضاً ثقافية وفنية وترفيهية تضيء على المشهد الأدبي والإبداعي الإماراتي، وتعزز بيئة ثقافية خصبة، يتحول عبرها الأدب إلى جسر يربط بين الماضي والحاضر والطموحات المستقبلية.

كما يواصل المهرجان عبر برنامجه دعم الناشرين ورواد الأعمال من الحرفيين المبدعين، بهدف تمكينهم من عرض أعمالهم أمام جمهور واسع، ما يسهم في رفد الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات.

وسيشهد المهرجان، على مدار أيامه السبعة، تنظيم معرض كتاب بمشاركة 42 دار نشر إماراتية، تطل بباقة من الإصدارات المحلية التي تلبّي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.

ويضم مهرجان الشارقة للآداب أيضاً متاجر لعرض وبيع إبداعات الحرف اليدوية التي تمزج بين الجماليات العصرية وحرفية التراث الإماراتي.