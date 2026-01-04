مصر.. "الصحة" تكشف حقيقة "تفش غامض" للسرطان بإحدى القرى

حسمت السلطات الصحية في مصر الجدل حول ما قيل إنه "تفشٍّ غامض" لمرض السرطان في قرية "دراجيل" بالمنوفية.

وساد القلق في القرية عقب روايات عن تدهور صحة الأهالي وشكوك حول سلامة المياه والمحاصيل، مما استدعى تحركاً رسمياً.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، في بيان، أن القرية التي يقطنها نحو 24.5 ألف مواطن تخضع للكشف المبكر عن الأورام.

وكشفت الأرقام الرسمية عن فحص 14 ألف مواطن، أُحيل منهم 517 إلى فحوصات متقدمة، ثبت منها إصابة 7 حالات فقط بأورام متنوعة، بينما كانت نتائج مئات الحالات الأخرى سلبية.

وأكدت المديرية أن معدلات الإصابة تقع ضمن النطاقات الطبيعية. لقطع الطريق أمام الشائعات، قامت لجنة من الطب الوقائي وصحة البيئة بحملة موسعة، سحبت عينات من محطة مياه القرية، وأثبتت المعامل مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما سُحبت عينات من الأسواق وجاءت مطابقة. أعلنت السلطات تحرير 26 محضر مخالفة وإغلاق 12 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات الإدارية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور عمرو مصطفى، أن الفرق الطبية المتنقلة تواصل عملها لفحص المواطنين، مشدداً على أن الوحدات الصحية تعمل بكامل طاقتها لضمان سلامة الأهالي وتقديم الخدمة الطبية، لنفي أي لغز يحيط بصحة سكان المنطقة.