بناؤه استغرق 3 سنوات وحنفياته من الذهب الخالص .. تعرَّف على قصر كريستيانو رونالدو الجديد ( صور )

يستعد اللاعب الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانتقال إلى قصر فخم تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك بمجرد أن يعلن اعتزاله اللعب.

واكتمل العمل في المسكن الفخم الذي يقع بمنتجع ساحلي على بُعد 30 ميلا من العاصمة البرتغالية لشبونة، ويعد هذا القصر الضخم واحدا من أكبر وأغلى المنازل في البلاد، ويضم حمام سباحة كبير، ومساحات للسيارات تحت الأرض، من أجل الاحتفاظ بمجموعة سياراته التي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن العمل في العقار الفسيح ذي الثماني حجرات نوم، استمر لأكثر من 3 سنوات، ومن المتوقع أن ينتقل رونالدو للعيش فيه، بعد اعتزاله اللعب، حيث يلعب حاليا في النصر السعودي. ويضم القصر مسبحا زجاجيا ضخما، مع ممر تحت الماء يتيح للضيوف رؤية من يسبح في الأعلى.

وتبلغ قيمة ثروة رونالدو نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني، وستستمتع عائلته الصغيرة، بمزايا خاصة عديدة، مثل نظام التدفئة الذكية، وصالة ألعاب رياضية وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وغرفة تدليك وسينما.

ويضم المبنى ملعبا لأطفاله الخمسة، بينما يمكن للعائلة بأن تستمتع بشاطئ خاص. ويتميز القصر أيضا بحنفيات من الذهب الخالص، ورخام إيطالي، وحتى جدارية من تصميم لوي فيتون.

كما حاول رونالدو أيضا شراء ملعب الغولف المجاور لمنزله الجديد لتوفير مزيد من الأمان له ولكن عرضه قوبل بالرفض.

ويعد هذا القصر أحدث إضافة إلى قائمة عقارات نجم مانشستر يونايتد السابق.

ويملك رونالدو أيضا مبنى فاخرا بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني في لشبونة، يتيح رؤية بانورامية للعاصمة البرتغالية، ويضم ثلاثة أجنحة واسعة وحمامي سباحة، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وصالة ألعاب رياضية، وساونا وغرفة سينما.

كما يمتلك عقارا في مسقط رأسه ماديرا، علما بأنه عاش حياة بسيطة في بداياته، إذ نشأ في منزل صغير وغالبا ما كان يلعب الكرة دون حذاء وبكرة بدائية الصنع.