انفجار شاحن تلفون يصيب 4 أشخاص .. ويجلي عشرات السكان في الصين

شهدَت شقّة سكنية في مدينة هونغ كونغ الصينية اندلاع حريق مروع أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ونفوق حيوان أليف، بعدما تسبّب شاحن هاتف محمول في ماس كهربائي داخل الوحدة السكنية.

وتلقت الشرطة بلاغاً قرابة الساعة 11:15 مساءً يفيد باندلاع حريق داخل شقة تقع في مبنى فو ييو هاوس بمجمع لاي ييو السكني في منطقة كواي تشونغ، لتنتقل فرق الإطفاء إلى الموقع وتتمكن من السيطرة على النيران خلال وقت وجيز، مع منع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة رجلين وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 42 و75 عاماً، حيث نُقلوا إلى مستشفى برينسس مارغريت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعدما عانى ثلاثة منهم من مضاعفات ناتجة عن استنشاق الدخان، فيما تعرّضت سيدة تبلغ 69 عاماً لحروق في ساقها داخل الشقة المتضررة.

وأدى الحريق كذلك إلى نفوق قطة تعود لصاحبة الشقة، في وقت حاولت فيه السيطرة على النيران فور اندلاعها، بعد اشتعال الهاتف أثناء عملية الشحن، قبل أن تضطر إلى مغادرة المكان وطلب المساعدة.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها إدارة خدمات الإطفاء إلى أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي في شاحن الهاتف المحمول، مع استبعاد وجود شبهة جنائية أو أي مؤشرات تدل على عمل متعمّد.

وتسبّب الحادث في إخلاء مؤقت لنحو 150 من سكان المبنى كإجراء احترازي، قبل السماح لهم بالعودة تدريجياً عقب التأكد من سلامة الموقع وعدم وجود مخاطر إضافية.