هل بلغت مليار دولار ؟ هاني شاكر يكشف عن ثروته وتكلفة منزله الجديد

سخر الفنان المصري هاني شاكر من مزاعم الأرقام الكبيرة التي تحيط بثروته، والتي قيل إنها تجاوزت مليار دولار، كما كشف عن الرقم الباهظ الذي كلفته تشطيبات منزله الجديد.

ورد هاني شاكر في حوار تلفزيوني من الشائعات التي تطارده حول قيمة ثروته، مؤكداً أنه لم ينشغل طوال مسيرته سوى بالفن، الأمر الذي يجعله بعيداً بمسافات عن هذه الأرقام الخرافية.

وقال هاني شاكر: "هذه الأرقام الفلكية تستدعي وجود عمل آخر إلى جانب العمل الفني، عمل تجاري أو ما شابه، وهو ما لم أقم به، إلى جانب التزاماتي العائلية والعملية مع فرقتي، فثروتي بعيدة كل البعد عن هذه الادعاءات".

وأضاف الفنان المصري أن آخر مبلغ كبير أنفقه، كان من خلال تشطيبات منزله الجديد، والذي بلغ 50 مليون جنيه مصري، أي ما يفوق مليون دولار أمريكي، معرباً عن امتنانه للحياة الكريمة التي يعيشها.

وفي سياق آخر، كشف هاني شاكر عن آراء مختلفة في الحياة خلال ظهوره، من ضمنها أنه لم يفكر نهائياً بالزواج من امرأة أخرى، حتى أثناء خلافاته مع زوجته، وقال: "أين أجد سيدة أخرى مثلها؟".

وعن إمكانية استعانته بتقنيات الذكاء الاصطناعي في حال خسارته لصوته، نفى هاني شاكر هذه القصة مشدداً على عدم استعانته بهذه التقنيات حتى الآن، كما أنه لا يفكر في هذا الأمر مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن العديد من الشائعات لاحقت هاني شاكر حول مقدار ثروته، وترددت الأقاويل حول بلوغها مليار دولار، إلا أن البعض يردد أنها لا تتجاوز 30 مليون دولار فقط، إلا أن الفنان لم يكشف عنها بالكامل.