بعد 5 ساعات من البحث .. غطاس أردني يستعيد سلسلة ذهب أوقعتها عروس في البحر

نجح غطاس أردني وفريقه في إنهاء معاناة عريس أردني فقدت عروسه "سلسالها الذهب" في أعماق بحر العقبة خلال رحلة شهر العسل.

وبدأت القصة حين نشر العريس مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للغطاس المعروف تامر بسيسو، طالباً المساعدة في البحث عن قطعة الحلي التي سقطت في البحر والتي لها قيمة معنوية كبيرة لدى العريسين. واستجابةً لهذا النداء، شكّل بسيسو فريقاً متخصصاً من 10 غطاسين مدعومين بقارب لبدء عملية مسح شاملة للمنطقة.

واستمرت عمليات البحث المتواصلة في أعماق البحر لنحو 5 ساعات، تكللت في نهايتها بالعثور على السلسال وإعادته لصاحبه، وسط أجواء من السعادة والامتنان.

ولم تقتصر رحلة الغطاسين على البحث عن السلسال؛ حيث أشار بسيسو إلى أن الفريق استغل تواجده في الأعماق لجمع النفايات والعلب البلاستيكية، وتحويل المهمة إلى حملة تنظيف مصغرة لحماية البيئة البحرية.