كيف تعثر على سماعات آيربودز المفقودة بطريقة سهلة جداً

بالنظر إلى حجمها الصغير، فقد يُضيع أي واحد فينا سماعات آيربودز بسهولة، فهي قد تنزلق بسهولة بين وسائد الأريكة، أو تختفي في الحقائب أو الجيوب.

ولحسن الحظ، يُسهّل نظام "Find My" من شركة أبل العثور على سماعاتك المفقودة، سواءً أسقطت علبة الشحن في مكان ما أو لم تتمكن من العثور على إحدى السماعتين.

ومع تفعيل الإعدادات المناسبة، يُمكن لجهاز آيفون الخاص بك عرض آخر مكان كانت فيه السماعات متصلة، أو تشغيل صوت لمساعدتك في العثور عليها، أو حتى إرشادك عبر توجيهات تظهر على الشاشة، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وإليك كيفية استخدام "Find My" لتحديد موقع سماعات آيربودز المفقودة، وكيفية العثور على السماعة اليسرى أو اليمنى في حال فقدان واحدة فقط.

استخدام "Find My" لتحديد موقع السماعات

إذا كانت سماعات آيربودز الخاصة بك مقترنة بجهاز أبل مرتبط بحساب أبل الخاص بك، فستظهر تلقائيًا في تطبيق "Find My". ولست بحاجة إلى تفعيل هذه الميزة يدويًا، ولكن يجب تشغيل البلوتوث أثناء الاستخدام العادي حتى يتمكن النظام من تحديث موقعها.

افتح تطبيق "Find My" على جهاز آيفون أو آيباد أو ماك، وانتقل إلى علامة تبويب "Devices/الأجهزة" وستظهر سماعات آيربودز في القائمة. إذا كانت متصلة بالإنترنت أو تم توصيلها بجهازك مؤخرًا، فسيعرض التطبيق موقعها الحالي على الخريطة.

أما إذا كانت غير متصلة، فسيعرض التطبيق آخر مكان تم رصدها فيه، مما يُساعد في تضييق نطاق البحث.

بالنسبة لكثير من الأشخاص، يكون هذا كافيًا لاسترجاع الذاكرة. قد يعرض التطبيق مكان الصالة الرياضية، منزل صديق، أو موقف الحافلات حيث سقطت السماعات من جيبك. إذا بدا الموقع مألوفًا، توجّه إليه أولًا وقم بتحديث التطبيق عند وصولك ليتمكن من عرض موقع السماعات إذا أعادت الاتصال.

إذا أشار "Find My" إلى أن السماعات قريبة ولكنك لا تزال لا تراها، يمكنك تشغيل صوت تحديد الموقع. انقر على " Play Sound/تشغيل الصوت" في قائمة الجهاز، وستُصدر السماعات صوت تنبيه متصاعد يزداد ارتفاعًا تدريجيًا على مدى بضع ثوانٍ. يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص للعثور على سماعات آيربودز المختبئة تحت الأغطية، أو داخل الحقائب، أو خلف الأثاث.

لكن عليك تذكر أن سماعات آيربودز تحتاج إلى شحن كافٍ لإصدار الصوت، ولا يمكن لعلبة الشحن نفسها تشغيل الصوت إلا إذا كنت تملك آيربودز 4، أو آيربودز برو 2، أو برو 3 التي تدعم هذه الميزة.

تدعم بعض طرازات آيربودز، مثل الجيل الثاني والثالث من آيربودز برو المزودة بعلب شحن MagSafe ميزة البحث الدقيق (Precision Finding). وتستخدم هذه الميزة شريحة "U1" الموجودة في جهاز الآيفون لعرض سهم اتجاهي، وتقدير للمسافة، وردود فعل لمسية أثناء اقترابك من السماعات.

ليست كل الطرازات مزودة بهذه الميزة، ولكن إذا كان طرازك يدعمها، سيعرض تطبيق "Find My" زر "Find Nearby" للبحث في محيطك.

تحديد موقع سماعة آيربودز فردية

قد يحدث أن تفقد سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى فقط. وتُعتبر إحدى أهم ميزات تطبيق "Find My" هي إمكانية تتبع كل سماعة أذن على حدة. إليك كيفية القيام بذلك:

ابحث عن سماعات آيربودز الخاصة بك في تطبيق "Find My" واختر خيار تتبع السماعة اليسرى أو اليمنى.

اختر السماعة المفقودة، وسيتم تحديث الخريطة لإظهار موقعها.

إذا كانت سماعة الأذن المفقودة تدعم ميزة الموقع القريب، يمكنك استخدام ميزة " Find Nearby" للحصول على توجيهات. وإذا لم تكن تدعمها، فلا يزال بإمكانك استخدام ميزة "تشغيل الصوت" طالما أن البطارية مشحونة بشكل كافٍ.

إذا عرض تطبيق "Find My" السماعة المفقودة على أنها غير متصلة (Offline)، فستظل ترى آخر موقع معروف لها، وهذا قد يكون كافيًا لمساعدتك في تتبع خطواتك السابقة. وبمجرد أن تصبح ضمن نطاق البلوتوث مرة أخرى، قد يتغير الوضع إلى متصل (Online) وتتمكن من استخدام ميزة تشغيل الصوت.

إذا كنت تعتقد أن السماعة موجودة داخل المنزل، حاول تحديث تطبيق "Find My" أثناء التحرك ببطء من غرفة إلى أخرى. قد تعيد السماعة الاتصال بمجرد اقترابك بما فيه الكفاية.

العثور على علبة سماعات آيربودز

يُعدّ العثور على علبة سماعات آيربودز أكثر صعوبة بعض الشيء، لأن الطرازات الأحدث فقط هي التي تدعم تشغيل الصوت أو ميزة البحث الدقيق. إذا كانت علبتك تدعم تطبيق "Find My"، فسترى خيارات مشابهة لتحديد موقع سماعات الأذن نفسها. أما إذا لم تكن تدعمه، فسيعرض التطبيق آخر مكان تم توصيل العلبة به فقط.

إذا كانت السماعات داخل العلبة لكن العلبة لا تدعم "Find My"، قد لا تتمكن من تشغيل الصوت إلا بعد فتح العلبة أو إخراج إحدى السماعات.