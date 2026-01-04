هندي يخضع لمحاكمة بسبب تعليق" هاها" على منشور فيسبوك

تورط رجل هندي من ولاية آسام في مشكلة قانونية بعد نشره رمزًا تعبيريًا ضاحكًا (ها ها ) على منشور فيسبوك يسخر من موظفة حكومية. ووفقًا لتقرير إعلامي، نشر أميت تشاكرابورتي الرمز التعبيري على منشور يسخر من فارنالي ديكا، نائبة مفوض منطقة كوكراجار، لعدم وضعها مكياجًا. ولكن فارنالي تعاطت مع الأمر بجدية بالغة ورفعت دعوى قضائية، استُدعي على إثرها الرجل المقيم في ديكياجولي، إلى المحكمة في كوكراجار، التي تبعد 273 كيلومترًا عن مسقط رأسه. واتهمته الموظفة، إلى جانب شخصين آخرين، بالتحرش الإلكتروني وتوجيه تعليقات جنسية مهينة.

وبدأت القضية عندما علّق أحدهم على صورة ديكا، متسائلًا: "بدون مكياج اليوم يا سيدتي؟"، وفقًا لتقرير قناة NDTV. فعلق تشاكرابورتي بدوره برمز تعبيري "هاها"، وهو ما اعتبرته ديكا مسيئًا. فردّت على باروا قائلة: "ما مشكلتك أنت؟".

وبعد هذا الحوار، قدّمت ديكا شكوى، سمّت فيها تشاكرابورتي وباروا ورجلًا ثالثًا وكجزء من إجراءات المحكمة، قُدّمت لقطات شاشة للمنشورات كدليل.

وفي أحد ردودها، حذّرت ديكا تشودري قائلةً: "أرجو مراجعة قسم مكافحة التحرش الإلكتروني بموجب المادة 354 د (من قانون العقوبات الهندي). أنت مُذنب بموجب هذه المادة، وسأتقدم بشكوى إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. كان عليك التركيز على عملك بدلًا من ملاحقتي."

أما تشاكرابورتي، الذي اضطر إلى الحصول على كفالة، فأعرب عن صدمته قائلًا: "لقد علّقتُ فقط على منشور على فيسبوك... وبسبب ضحكتي، عليّ اليوم الحصول على كفالة. لم أكن أعرف أن فارنالي ديكا ضابطة في الخدمة المدنية الهندية أو نائبة مفوض."

وتابع " لا أفهم كيف وجد مسؤول حكومي رفيع المستوى الوقت لاتخاذ مثل هذا الإجراء المتطرف لأمر تافه كهذا"، وأضاف: "بسبب ردة فعلي، وبسبب رمز تعبيري ضاحك على فيسبوك، تعرضت للمضايقة".