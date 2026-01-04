مراكز التسوق الصينية تكشف المدخنين في الحمامات بطريقة غريبة جداً

قام مركز تسوق في جنوب الصين بتركيب زجاج خاص على أبواب دورات المياه الرجالية، يصبح شفافًا عند التدخين داخلها، ما لاقى استحسانًا واسعًا على الإنترنت.

وانتشر الحديث عن هذه الخطوة، التي شملت دورات المياه في مركز شويبي الدولي ومبنى شويبي جينزو، وهما مركزان تجاريان للمجوهرات في مقاطعة قوانغدونغ بمدينة شنتشن، على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 ديسمبر الماضي. ويستخدم الزجاج تقنية خاصة، فهو عادةً ما يكون معتمًا، ويفصل التيار الكهربائي عنه بعد ثوانٍ قليلة من استشعار الدخان، ليصبح الزجاج شفافًا.

ويحرص المركزان على إعلام مستخدمي دورات المياه بهذه الخاصية من خلال لافتة على الباب تقول: "سيصبح الزجاج شفافًا عند التدخين. اكبح جماح رغبتك في التدخين إن كنت لا ترغب في أن تصبح مشهورًا على الإنترنت."

وأشاد الكثيرون بهذه التقنية الجديدة على الإنترنت. وقال أحدهم: "أخيرًا، هناك إجراء فعال لمكافحة التدخين." وقد استُخدمت إجراءات تقليدية، مثل الشعارات والغرامات البسيطة، في المرافق الخالية من التدخين، ولكن دون جدوى تُذكر. كما دعا البعض إلى تعميم هذه التقنية على مستوى البلاد.

وشنتشن مدينة صينية تحظر التدخين منعًا باتًا في الأماكن العامة المغلقة.

وأعرب البعض عن مخاوفهم من أن الزجاج الشفاف قد ينتهك الخصوصية. وصرح أحد موظفي مركز جينزو للتسوق، ويدعى تشاو، لتلفزيون شنتشن أنهم بدأوا تجربة النوافذ الزجاجية في أغسطس، وتلقوا ردود فعل إيجابية من أصحاب المتاجر والمتسوقين.

وكانت مراكز التسوق قد تلقت سابقًا العديد من الشكاوى من الزبائن بشأن التدخين في دورات المياه. ولمنع أي انتهاكات محتملة للخصوصية، قالوا إنهم سيُعايرون مستشعر الدخان لضمان عدم تشغيله إلا بوجود الدخان. كما سيقومون بتركيب زر إعادة ضبط بالقرب من الزجاج في حال تشغيل المستشعر عن طريق الخطأ.

ولم يُفصح عن تكلفة هذه التقنية. ووفقًا لصحيفة "يانغتشنغ إيفنينغ نيوز" المحلية، فإن هذا الإجراء لا يُخالف القانون، ولكنه ينطوي على مخاطر قانونية.

وقال المحامي لو ويغوه من مكتب غوانغدونغ غيهو للمحاماة إنه في حال تعطلت النوافذ الزجاجية وانتهكت حقوق المستخدمين، ستُحمّل مراكز التسوق المسؤولية القانونية.

وقال أحد المتابعين على الإنترنت: "أقترح أن تُركّب مراكز التسوق أيضًا أنظمة استحمام تعمل بالدخان في كبائن الحمامات".

وقال ثالث: "نحن بحاجة ماسة إلى هذه التقنية في دورات المياه في جميع أنحاء الصين. في كل مرة أذهب فيها إلى دورات المياه العامة، أتعرض للاختناق بالدخان".