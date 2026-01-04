لص يعيد آلات موسيقية مسروقة مع رسالة اعتذار

سرق لصٌّ آلتين موسيقيتين ثمينتين من متجر غيتارات في نيوجيرسي، ثم أعادهما بعد أيام، تاركًا وراءه اعتذارًا مكتوبًا بخط اليد يعترف فيه بأنه كان ثملًا وقتها.

ووقع الحادث في متجر "لارك ستريت ميوزيك"، وهو متجر عريق لبيع الآلات الموسيقية القديمة في تينيك، نيوجيرسي. ونشر المتجر هذا الخبر الغريب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اكتشافه عودة آلتين موسيقيتين مسروقتين سابقًا إلى داخل المتجر.

ووفقًا للمالك بازي ليفين، سُرقت الآلتان في 22 ديسمبر بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة رجلًا يُخفيهما تحت معطفه قبل مغادرة المتجر. وتم التعرف على الآلتين المسروقتين، وهما من طراز جيبسون F-12 وويبر يلوستون، بقيمة إجمالية تقارب 7750 دولارًا أمريكيًا.

وبحسب ما أفادت شبكة ABC News، قال ليفين إنه لاحظ باب المتجر الأمامي مفتوحًا لفترة وجيزة، ورأى الآلات الموسيقية متروكة في أكياس التسوق بعد عدة أيام من سرقتها. وإلى جانبها، كانت هناك رسالة مكتوبة بخط اليد كُتب عليها: "آسف، كنتُ ثملًا، عيد ميلاد مجيد. أنت رجل طيب".

وأعرب ليفين عن دهشته من تطور الأحداث، واصفًا الموقف بأنه غير واقعي، وشبّهه بفيلم ذي نهاية سعيدة غير متوقعة. وأضاف أنه لاحق لفترة وجيزة الشخص الذي اعتقد أنه أعاد الآلات، لكنه فقد أثره، ثم اتصل بالشرطة.

وكان المتجر قد طلب سابقًا مساعدة الجمهور في تحديد هوية المشتبه به، مشيرًا إلى أن الشخص بدا وكأنه يتحدث بلكنة مونتينيغرية في لقطات كاميرات المراقبة.

ورغم استعادة الآلات، لا تزال القضية قيد التحقيق. وأكدت شرطة تينيك أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، وأن السلطات لا تزال تراجع الحادث.