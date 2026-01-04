دبي أوبرا تستضيف «ويكد».. المسرحية الموسيقية الأشهر في العالم

أعلنت مجموعة برودواي إنترتينمنت عن استضافة المسرحية الموسيقية المرتقبة «ويكد» لأول مرة في دبي أوبرا من 28 يناير ولغاية 15 فبراير، والتي تعد من العروض الأكثر شعبية في العالم، إذ حضرها أكثر من 65 مليون متفرج في أكثر من 130 مدينة في 16 دولة.

وتزور المسرحية دبي للمرة الأولى، وهو ما يتيح الفرصة للجمهور لحضور عمل استثنائي، بديكوراته وأزيائه المبتكرة، ويتميز عرض دبي بطيران الساحرة فوق الجمهور، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يحدث فيها ذلك في أي من العروض السابقة للمسرحية.

وتصطحب المسرحية الموسيقية «ويكد»، التي أنتجتها دولياً مجموعة برودواي إنترتينمنت ومقرها دبي، الجمهور في رحلة استثنائية لشابتين رائعتين تجمع بينهما صداقة سرعان ما تتحول إلى منافسة مثيرة تحدد مصيرهما، لتصبح إحداهما جليندا الطيبة والأخرى ساحرة الغرب الشريرة.

ويكشف العرض الفريد القصة المشوقة لساحرات أوز بطريقة غير مسبوقة، بمشاركة أكثر من 100 شخص من الممثلين وطاقم العمل وأعضاء الأوركسترا، ويتكامل العرض مع أكثر من 350 زياً مذهلاً، ومعزوفات موسيقية مميزة، بما في ذلك «ديفاينغ غرافيتي» و«بابيولار» و«فور غود».

وقال الملحّن وكاتب كلمات مسرحية «ويكد» ستيفين شوارتز: «يسرّني إقامة عرض مسرحية (ويكد) الموسيقية في دبي للمرة الأولى، إذ يحمل هذا العمل طابعاً خاصاً به ومستوى جديداً من الحيوية والإبداع، ويروي مرةً أخرى أمام الجمهور قصة الصداقة والحب وتحلّي الإنسان بالجرأة والشجاعة ليكون صادقاً مع نفسه وليدافع عن معتقداته».

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة برودواي إنترتينمنت جروب، ليز كوبس: «يسرنا الإعلان عن استضافة المسرحية الموسيقية (ويكد) في منطقة الشرق الأوسط، ونفخر بإنتاج هذا العمل البارز وعرضه أمام جمهور من عشاق المسرحيات الموسيقية في المنطقة، في لحظة تُعد محطة تاريخية بجميع المقاييس. ويمثل العمل بالنسبة لمجموعة برودواي إنترتينمنت جروب أيضاً مناسبة خاصة للاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاقها في دبي أنتجت خلالها العديد من الأعمال المسرحية. ويأتي الحدث ثمرة للجهود الكبيرة والتعاون بين طاقم العمل لتحويل هذا المشروع إلى عمل مسرحي مميز».

وقال مدير دبي أوبرا الدكتور باولو بتروشيلي: «يسر دبي أوبرا استضافة المسرحية الموسيقية (ويكد)، مؤكدة من جديد التزامها الراسخ بتقديم عروض عالمية المستوى ترسم ملامح المسرح المعاصر. ويؤكد استقبال هذا العمل العالمي للمرة الأولى في دولة الإمارات المكانة المرموقة لدبي بوصفها مركزاً للتميز الثقافي والعروض الحية رفيعة المستوى. ومع الشهرة الواسعة التي حظيت بها (ويكد) في جميع أنحاء العالم، يسرنا التعاون مع برودواي إنترتينمنت جروب لعرض هذا العمل المسرحي البارز في دبي، ترسيخاً لدورنا كوجهة رائدة للفنون الأدائية في المنطقة».

وتأتي استضافة مجموعة برودواي انترتينمنت لمسرحية «ويكد» للمرة الأولى في المنطقة احتفالاً بمرور 15 عاماً على انطلاقها في دبي. ويُعد هذا العرض تتويجاً لرحلة استمرت خمس سنوات من مرحلة بناء المفهوم وصولاً إلى التنفيذ، ما يؤكد الالتزام طويل الأمد للشركة بتقديم تجارب مسرحية عالمية المستوى للجمهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

