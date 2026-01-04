«سبيس إكس» تطلق قمراً اصطناعياً إيطالياً لرصد الأرض

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية «سبيس إكس» إلى الفضاء، أمس، قمراً اصطناعياً إيطالياً لرصد الأرض.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن الصاروخ «فالكون 9» انطلق من قاعدة «فاندنبرغ» الجوية بولاية كاليفورنيا الأميركية، حاملاً القمر الاصطناعي «كوزمو-سكاي ميد» الذي يزن 1700 كيلوغرام لصالح الوكالة الفضائية ووزارة الدفاع الإيطالية.

وهبطت المرحلة الأولى من الصاروخ في قاعدة فاندنبرغ، بعد نحو 8.5 دقائق من الإطلاق، في حين أطلقت المرحلة الثانية من الصاروخ الحاملة للقمر الاصطناعي بنجاح بعد نحو أربع دقائق ونصف إلى مدار أرضي منخفض. وسيقوم القمر الاصطناعي بدراسة الأرض باستخدام رادار الفتحة التركيبية، للوقاية من الطوارئ، وإدارة المخاطر، ورسم الخرائط، وحماية الغابات والبيئة، وتوفير بيانات على نطاق عالمي لدعم تطبيقات متنوعة.