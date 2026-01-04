شركات الذكاء الاصطناعي تتنافس لاستقطاب الطلاب

من المساعدة في مراجعة الدروس إلى الاشتراكات الموجّهة للجامعات، توسّع الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عروضها بهدف كسب ولاء الطلاب الشباب في مرحلة مبكرة جداً، مع إتاحة الوصول في الوقت نفسه إلى بيانات قيّمة.

وأطلق «جيميناي» في فرنسا حملة لتقديم اشتراك مجاني للطلاب لمدة عام في «غوغل إيه آي برو»، وهي باقة تبلغ تكلفتها عادة 21.99 يورو شهرياً. وتُعرَض على الجامعات اشتراكات جماعية تشمل الموظفين والطلاب على السواء.

ويقول أنتونيو كاسيلي، الأستاذ في معهد البوليتكنيك في باريس والمتخصص في المنصات الرقمية، إنّ «سوق الجامعات مربحة جداً لاسيما في أوروبا. وقد دخلته الشركات وتستحوذ عليه تدريجياً». ويشير استطلاع رأي أجرته مؤسسة «ايفوب/تالان» إلى أن 85% من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي يومياً مقارنة بـ68% في العام 2024.