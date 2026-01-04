علماء يبتكرون رئة بشرية مصغرة تختبر الأدوية بدقة

نجح فريق من العلماء في تحقيق إنجاز طبي كبير تمثل في تطوير نموذج مصغر للرئة البشرية باستخدام خلايا جذعية من شخص واحد فقط، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم الأمراض التنفسية وعلاجها بطريقة مخصصة لكل مريض على حدة. ويعتمد الابتكار على مبدأ بسيط وعميق مفاده أنه «إذا استطعنا إنشاء نسخة مصغرة من رئة شخص ما في المختبر، فسنتمكن من دراسة كيفية استجابتها للأمراض المختلفة واختبار فاعلية الأدوية عليها قبل تقديمها للمريض نفسه».

وقال الدكتور ماكس غوتيريز، الباحث الرئيس، إن هذه التقنية تتيح لأول مرة دراسة الأمراض التنفسية بطريقة شخصية لم تكن ممكنة من قبل، فبدلاً من الاعتماد على نماذج عامة أو تجارب على حيوانات تختلف بيولوجياً عن البشر، أصبح بإمكان العلماء الآن محاكاة رئة فرد محدد بدقة عالية. ويمثل هذا التطور العلمي تحولاً في فلسفة العلاج الطبي، فبدلاً من اتباع النهج التقليدي في العلاج الذي يعتمد على تجارب عامة، يمكن الآن تخصيص العلاج لكل مريض بناء على كيفية استجابة نسخته المصغرة من الرئة للأدوية المختلفة، وهو ما يعني علاجاً أكثر أماناً وفاعلية، وتجنباً للتجارب غير الضرورية، وتقليلاً للمخاطر المحتملة.