مئات الطلاب الألمان في السجن لتغيبهم عن المدرسة

اضطر مئات الطلبة في ألمانيا العام الماضي إلى قضاء عقوبة الاحتجاز بسبب تغيبهم عن المدرسة، وفقاً لاستطلاع أجرته شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، بلغ عدد الفتيان الذين خضعوا للعقوبة في ولايتي سكسونيا السفلى وبريمن في النصف الأول من العام الماضي 241 فتى، وعدد الفتيات 114 فتاة. أما ولاية هيسن، فقد سجلت حتى أكتوبر الماضي 48 حالة.

وانتقدت نقابة التربية والعلوم الألمانية هذه الممارسة، حيث قالت رئيسة النقابة أنيا بنسينجر-شتولتسه: «إرسال المراهقين إلى السجن لبضعة أيام بسبب التغيب المتكرر عن المدرسة يعد في الأساس إفلاساً للسياسة المدرسية وإفلاساً تربوياً، وهو في الغالب عديم الجدوى أو حتى يأتي بنتائج عكسية».

وفي ألمانيا، يمكن فرض عقوبة الاحتجاز على المراهقين كخيار أخير قبل إصدار حكم جنائي بحق المتغيبين بشكل متكرر عن المدرسة.