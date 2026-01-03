«مهرجان ليوا الدولي» يختتم اليوم أكثر نسخه قوة وإثارة

يختتم مهرجان ليوا الدولي 2026 منافساته اليوم، مسدلاً الستار على واحدة من أكثر نسخه قوة وإثارة، بعد أيام حافلة بتحديات رياضات السيارات الصحراوية، شهدت مشاركة واسعة لنخبة من السائقين من داخل الدولة وخارجها، في أجواء تنافسية أكدت المكانة المتقدمة للمهرجان على خريطة الفعاليات الرياضية النوعية.

ويشهد اليوم الختامي إقامة منافسات صعود التل بثلاث فئات رئيسة، هي فئة الوكالة، والفئة المفتوحة، وفئة الهايلوكس، حيث تتجه الأنظار إلى صراع الحسم على «تل مرعب»، في مواجهات لا تقبل الخطأ حتى آخر سيارة، وسط حضور جماهيري كبير، وشغف متواصل برياضات التحدي الصحراوي.

وكانت منافسات صعود التل لفئتي ستة سلندر تربو (V6 Turbo) وثمانية سلندر غاز (V8 Gas) اختُتمت أمس، مقدمة واحدة من أقوى محطات المهرجان من حيث المستوى الفني وتقارب الأزمنة.

وفي فئة V6 تربو، حقق المتسابق يوسف محمد العلي المركز الأول بزمن بلغ 5.181 ثوانٍ، تلاه خالد عبدالله راشد في المركز الثاني بزمن 5.206 ثوانٍ، فيما جاء خالد الرفاعي ثالثاً بزمن 6.263 ثوانٍ.

أما فئة V8 غاز، فقد توّج عيسى عبدالله حسين مشربك بالمركز الأول بزمن 5.824 ثوانٍ، وحل يوسف محمد العلي ثانياً بزمن 5.931 ثوانٍ، وجاء مشعل محمد الخالدي ثالثاً بزمن 5.948 ثوانٍ.