عودة الفعالية العائلية «أجواء الأحد الترفيهية»

تستعد ياس باي ووترفرونت لعودة الفعالية العائلية «أجواء يوم الأحد الترفيهية» خلال شهر يناير، حيث تستقبل الزائرين لقضاء أمسية مليئة بالمرح والموسيقى والألعاب والضحك، ضمن احتفالات «عام الأسرة» في دولة الإمارات 2026.

ويقدم ثنائي الترفيه ديلان وديلون تجربة موسيقية حيوية لتشجيع الأطفال والآباء على الرقص والضحك والاستمتاع بوقت عائلي.

وتُقام الفعالية كل يوم أحد خلال شهر يناير، في 4 و11 و18 و25 يناير 2026، من الساعة 4:00 عصراً وحتى 6:00 مساءً، في ساحة الخارجية للاتحاد أرينا بلازا في ياس باي ووترفرونت.