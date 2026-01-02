جورجينا رودريغيز تكسب مبلغ مالي كبير في قضية "تشهير" بها

كسبت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، قضية ضد إحدى الشبكات الإعلامية الإسبانية، بداعي التشهير بها وبعائلتها.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد حركت جورجينا دعوى ضد الشبكة الإسبانية الشهيرة "تيليمدريد"، بسبب برنامج تم عرضه عام 2018 نشر صورا قديمة لها بجانب شقيقتها إيفانا، وانتهاك خصوصيتها بكشف أسرار شخصية تتعلق بها وبعائلتها.

وقعت الأحداث في عام 2018، عندما بث برنامج تلفزيوني متخصص في أخبار المشاهير عدة حلقات استعرضت حياة خطيبة كريستيانو رونالدو. وتناولت الحلقات طفولتها ومراهقتها، واستكشفت حياتها الأسرية، بل وألمحت إلى وجود "ماض خفي" للمؤثرة، مستخدمين عبارات مثل: "عيناها تخفيان اللحظات الصعبة التي عانت منها خلال طفولتها"، وهو أمر لم يكشفوا عنه قط.

كما ناقشت جوانب مختلفة من حياة والدها الذي توفي عام 2019.

وتلقت جورجينا رودريغيز وشقيقتها نبأ سارا قبيل عيد رأس السنة، وحكما لصالحهما من محكمة مدريد الإقليمية، التي أكدت أن قناة "تيليمدريد" وتحديدا برنامج "أكي هاي مادرونيو"، انتهك صورتهما وخصوصيتهما، وكذلك خصوصية والدهما. وبناء على ذلك، سيتعين على شبكة التلفزيون الإقليمية دفع تعويض قدره 130 ألف يورو لكلتا السيدتين، وفقا لموقع "ABC.es".

وبحسب موقع verTele، فإن المحكمة سردت في حيثيات القضية أن ما حدث "تطفل" غير مبرر ولا يتعلق بجوانب العمل الصحفي الاحترافي، وأن جورجينا وعائلتها لم يكونوا شخصيات عامة في ذلك الوقت. ويضيف الموقع: "لم تكن تحظى بمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن لها صورتها الشخصية، وبالتالي لم يكن هناك اهتمام عام بمعرفة جوانب من ماضيها".

وتلقت جورجينا هذا الخبر أثناء تواجدها في مدينة دبي الإماراتية لحضور حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" قبل عدة أيام.

وتوج كريستيانو رونالدو خلال الحفل بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط بعد أن توج بلقب هداف دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي، بجانب الحصول على لقب دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب البرتغال.