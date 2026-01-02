مصر.. اختفاء عريس قبل زفافه بساعات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، استغاثة لأسرة شاب تغيب قبل موعد زفافه بساعات، ما أثار حالة من القلق والتعاطف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أسرة الشاب المصري من خلال منشور على منصة "فيسبوك"، إن نجلهم محمد مجدي حسن عبده الشيمي، البالغ من العمر 31 عامًا، تغيب منذ ظهر يوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عصرًا، خلال توجهه إلى عمله، قبل يوم واحد فقط من موعد زفافه المقرر إقامته أمس الخميس.

وأضافت الأسرة أن الشاب غادر منزله من منطقة الصفطاوي بأرض اللواء، مرورًا بالطريق الدائري بالقرب من محطة قطار بشتيل، متجهًا إلى مقر عمله بشارع سليمان أباظة بمنطقة جامعة الدول العربية، مستقلًا سيارته الخاصة، لكنه لم يصل إلى وجهته، ولم يعد إلى المنزل منذ ذلك الوقت.

وأشارت الأسرة إلى أن هاتف الشاب مغلق منذ لحظة تغيبه، ولم يتمكن أي من أقاربه أو معارفه من التواصل معه، ما زاد من حالة القلق على سلامته.

وأكدت الأسرة أنها حررت محضرًا رسميًا بالواقعة، وأن الأجهزة الأمنية بدأت في فحص ملابسات التغيب والبحث عنه، إلا أنه لم ترد أي معلومات جديدة.