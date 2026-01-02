فندق في الصين ينشر صوراً لغرفة نزيل غريب جداً: استغرقت ثلاثة أيام للتنظيف (فيديو)

أُصيب موظفو فندق في تشانغتشون، الصين، بالرعب عندما وجدوا مشهدًا غريبًا في إحدى الغرف بعد مغادرة نزيلٍ أقام لفترة طويلة. أكوام من القمامة في كل مكان، وورق تواليت مستعمل يغطي جدران الحمام، ورائحة كريهة لا تُطاق.

واحتاج عمال النظافة ثلاثة أيام لتنظيف الغرفة وتطهيرها، لكنها لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل قبل أن تُصبح صالحة للإقامة مرة أخرى، وفقا لما ذكره موقع "أوديتي" الذي نشر الخبر.

وقال الموقع إن "النزيل المُزعج" كان يعيش في الغرفة لمدة عامين، نادرًا ما يغادرها، ويرفض بشدة السماح لعمال النظافة بالدخول. ولم يكن معظم موظفي الفندق يعرفون شكله، لأنه لم يكن يخرج من الغرفة حتى لجلب الطعام، بل كان يُفضل طلبه إلى غرفته عبر تطبيق.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الفندقٌ الذي لم يُكشف عن اسمه، مُخصّصٌ لرياضيي ومُنشئي المحتوى الإلكتروني، ومعروف بتوفير غرفٍ خاصةٍ مُجهّزةٍ بأحدث أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، وخدمة إنترنت فائقة السرعة، وكراسي ألعابٍ مُريحة. ولكن بعد اكتشاف التلوث البيولوجي الذي خلّفه النزيل المُزعج في غرفته، قرر الفندق نشر صورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على مُعاناة إدمان ألعاب الفيديو. كما صرّح مُتحدثٌ باسم الفندق بأن النزيل غادر دون دفع قيمة إقامةٍ تُعادل 400 دولار أمريكي لعشرة أيام.

وانتشرت صورٌ لغرفة الفندق المُكتظة بعلب الطعام الجاهز المُستعملة، والأكياس والزجاجات البلاستيكية، والحمام القذر المُمتلئ بورق التواليت، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار استغرابًا كبيرًا لدى الكثيرين، مُستغربين كيف يُمكن لأي شخصٍ أن يعيش في مثل هذه الظروف لمدة عامين.