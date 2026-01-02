شكوك بوفاة إيطالية وابنتها بعد تناولهما وجبة ملوثة بمبيد فئران

توفيت أنطونيلا دي إيلسي، 50 عامًا، وابنتها سارة دي فيتا، 15 عامًا، في كامبوباسو، جنوب إيطاليا، بعد أيام من تناولهما وجبة احتفالية، إثر فشلٍ في العديد من أعضائهما، كما نُقل جياني دي فيتا، زوج أنطونيلا ووالد سارة، إلى المستشفى على وجه السرعة.

ويعتقد المحققون أن الوجبة كانت مسمومة، وقد صادروا المحار، وبلح البحر، والحبار، وسمك القد، والفطر من منزل العائلة في بيتركاتيلا، وبدأوا بفحص ما إذا كان الدقيق المستخدم في الوجبة كان مسمومًا.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن جياني يمتلك مطحنة دقيق كانت تعاني من انتشار الفئران حتى أسابيع قليلة مضت، قبل أن تقوم شركة مكافحة الآفات بوضع الفخاخ والسموم. وأُصيبت الأم وابنتها بأعراض التسمم بعد ظهر يوم 25 ديسمبر ، ونُقلتا إلى المستشفى، لكن المشفى أخلى سبيلهما، ومن ثم عادتا إلى المستشفى صباح اليوم التالي، حيث أُرسلتا إلى المنزل مرة أخرى. لكن في 27 ديسمبر، أُدخلت الأم وابنتها إلى العناية المركزة، وتوفيتا في اليوم التالي.

وقال ثلاثة من أصدقاء سارة - جيوفانا ودوناتيلا وجوزيبي - إنهم تحدثوا معها في اليوم التالي لعيد الميلاد، وكانوا يعتقدون أنها ستتحسن.

وقالوا لصحيفة "لا ريبوبليكا": "كانت تعتقد أن العلاج المكثف الذي تلقته في المستشفى سيكون كافيًا؛ لم تكن تتوقع أبدًا أن تسوء حالتها. وأضافوا أنهم خططوا لبعض الحفلات مع الأصدقاء في الأيام القليلة الماضية.

وتناولت الأم وابنتها الوجبة التي يركز عليها المحققون في 23 ديسمبر، في حين لم تتناول ابنتهما الأخرى الطعام معهما ولم تظهر عليها أي أعراض.

ويخضع خمسة أطباء للتحقيق بتهمة الإهمال الطبي لتسريحهما الأم وابنتها مرتين قبل وفاتهما.