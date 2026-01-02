بدائل للحوم.. فواكه وخضراوات ترفع مستويات الحديد

عند الحديث عن عنصر الحديد، غالباً ما تُربط مصادره باللحوم الحمراء، غير أن خبراء التغذية يشيرون إلى أن الأطعمة النباتية تُعد مصدراً مهماً له أيضاً، ولا سيما للأشخاص الذين يعتمدون نظاماً غذائياً نباتياً أو يحدّون من استهلاك اللحوم، إذ يمكنها المساهمة بفاعلية في دعم مستويات الحديد في الجسم.

وتحتوي العديد من الفواكه والخضراوات على نوع من الحديد ينخفض امتصاصه في الجسم مقارنة بالحديد الموجود بالمنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، إلا أن تناوله بذكاء يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً، وفق مجلة «Real Simple» الأميركية.

والحديد معدن أساسي يحتاج إليه الجسم للبقاء بصحة جيدة، فهو يلعب دوراً مهماً في دعم جهاز المناعة، وتطور القدرات العقلية، وتكوين الحمض النووي، وإنتاج الطاقة. كما أنه المكوّن الرئيسي للهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأوكسجين في الجسم، وعند نقص الحديد، قد يشعر الإنسان بالتعب والضعف وتراجع المناعة.

ويؤكد خبراء التغذية أن الاعتماد على الفواكه والخضراوات المتنوعة يمكن أن يوفّر للجسم جزءاً مهماً من احتياجاته اليومية من الحديد، حتى في غياب اللحوم. ويظل التنويع الغذائي، مع دمج مصادر الحديد النباتي بفيتامين «سي»، المفتاح الأساسي لتعزيز الامتصاص والحفاظ على صحة جيدة.

ويمكن تحسين امتصاص الحديد النباتي بطرق بسيطة، أبرزها تناوله مع أطعمة غنية بفيتامين «سي» مثل البرتقال، والفراولة، والطماطم، والفلفل الحلو، إذ يساعد هذا الفيتامين على زيادة استفادة الجسم من الحديد. كما أن الطهي في أوانٍ مصنوعة من الحديد يُعد وسيلة طبيعية أخرى لرفع محتوى الطعام من هذا المعدن المهم.

وتختلف احتياجات الجسم اليومية من الحديد حسب العمر والجنس والحالة الصحية، فبالنسبة للرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عاماً، تبلغ الكمية الموصى بها نحو 8 ملغ يومياً، بينما تحتاج النساء في الفئة العمرية نفسها إلى نحو 18 ملغ يومياً.

وترتفع الحاجة بشكل ملحوظ لدى النساء الحوامل لتصل إلى نحو 27 ملغ يومياً، نظراً لدور الحديد في دعم نمو الجنين وزيادة حجم الدم.

مصادر الحديد النباتية

وتُعد الخضراوات الورقية من أبرز المصادر النباتية للحديد، وعلى رأسها السبانخ التي تكون أكثر فائدة عند طهيها، خصوصاً عند تناولها مع الليمون أو الطماطم لتعزيز الامتصاص.

وتبرز البقوليات مصدراً مهماً للحديد النباتي، حيث يُعد العدس من أفضل الخيارات، لاحتوائه على الحديد والبروتين النباتي معاً، مما يجعله مناسباً للشوربات واليخنات والسلطات.

كذلك تمد الفاصوليا البيضاء الجسم بالحديد والألياف والبوتاسيوم، ما يعزز صحة القلب والعضلات.

وهناك خضراوات أخرى مثل الهليون الغني بالحديد وحمض الفوليك المهم لصحة الخلايا، والشمندر أو البنجر، الذي يمد الجسم بالحديد ومضادات الأكسدة ويمكن تناوله مشوياً أو ضمن السلطات.

أما الفواكه، فتأتي الفواكه المجففة في مقدمتها، مثل المشمش المجفف الذي يُعد وجبة خفيفة غنية بالحديد والألياف، والتمر الذي يحتوي إلى جانب الحديد على معادن مفيدة ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى الوصفات المختلفة.

كما يحتوي التين، خصوصاً المجفف منه، على الحديد ومعادن تدعم صحة العظام والهضم، بينما يُعد الزبيب خياراً عملياً وسهل الإضافة للوجبات الخفيفة والسلطات.

كما تُعد فاكهة الأفوكادو مميزة لاحتوائها على الحديد وفيتامين «سي» والدهون الصحية، في حين تساعد الفراولة، بفضل غناها بفيتامين «سي»، على تحسين امتصاص الحديد النباتي عند تناولها مع أطعمة غنية به.