ماذا يفعل التمر بطاقة الجسم قبل التمرين؟

يُعدّ التمر وجبة خفيفة ممتازة قبل التمرين بالنسبة لمعظم الناس؛ فهو غني بالكربوهيدرات سهلة الهضم، التي تمدّ الجسم بالطاقة اللازمة للتمرين بسرعة، كما أنه سهل الحمل ولا يحتاج إلى تحضير.

ومع ذلك، قد يُعاني البعض من اضطرابات في المعدة بسبب محتواه العالي من الألياف.

مصدر غني بالكربوهيدرات

وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي، هناك عدة أسباب تجعل التمر وجبة خفيفة جيدة قبل التمرين.

وتقول ليا بارون، أخصائية التغذية المعتمدة في شركة «ذا بيسلاين لايف ستايل»: «يُعدّ التمر مصدراً غنياً بالكربوهيدرات؛ إذ تحتوي كل حبة على ما بين 10 و18 غراماً من الكربوهيدرات».

تُعدّ الكربوهيدرات مفيدة جداً لتزويد الجسم بالطاقة قبل التمرين.

وأضافت: «يختلف الأمر باختلاف الشخص ونوع التمرين، ولكن عادةً ما يكون تناول 30 إلى 60 غراماً من الكربوهيدرات قبل ساعة إلى ثلاث ساعات من التمرين بداية جيدة».

رفع مستوى السكر في الدم

كما هو الحال مع أي نوع من الكربوهيدرات، قد يؤدي التمر إلى ارتفاع طفيف في مستوى السكر في الدم.

وتقول أليسا رومسي، الحاصلة على ماجستير في العلوم وشهادة أخصائية تغذية، ومؤلفة كتاب «الأكل بلا اعتذار»: «يرفع التمر مستوى السكر في الدم، وهو أمر مفيد قبل التمرين؛ لأن عضلاتك تحتاج إلى الحصول على الغلوكوز بسرعة كمصدر للطاقة».

إن ارتفاع مستوى السكر في الدم، سواء كان ناتجاً عن التمر أو غيره من الكربوهيدرات، ليس أمراً سيئاً.

تقول بارون: «في كل مرة نتناول فيها الكربوهيدرات، يرتفع مستوى السكر في الدم، وهذه استجابة طبيعية ومتوقعة للكربوهيدرات في الجسم السليم».

وتضيف: «مع التمر، قد يكون ارتفاع مستوى السكر في الدم أقل قليلاً، نظراً لاحتوائه على الألياف التي تساعد على إبطاء عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات».

التمر سهل التناول أثناء التنقل

يُعد تناول بضع حبات من التمر قبل التمرين خياراً مناسباً وصحياً كوجبة خفيفة، خاصةً إذا كانت خياراتك الأخرى وجبات خفيفة معلبة.

تقول رومسي: «إنها سهلة الحمل، ولا تحتاج إلى تحضير، وعادةً ما تكون خفيفة على المعدة لمعظم الناس»، مضيفة: «قد تُعزز مكونات أخرى من فوائدها. يمكنك تناولها مع القليل من الدهون والبروتين، مثل التمر المحشو بزبدة الفول السوداني، للشعور بالشبع والحفاظ على طاقتك لفترة أطول».

اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يشعر البعض بعدم الراحة عند تناول التمر قبل التمرين؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

وقالت بارون: «يكمن التحدي في التمر في احتوائه على كمية جيدة من الألياف؛ نحو غرامين لكل تمرة. عادةً ما يكون هذا أمراً رائعاً، ولكن الإفراط في تناول الألياف قبل التمرين قد يُسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وغازات، وانتفاخاً، خاصةً إذا كنت ممن لا يتناولون الكثير من الألياف عادةً».

وأضافت: «إذا جربت تناول التمر قبل التمرين ولاحظت اضطرابات في الجهاز الهضمي، فقد ترغب في اختيار وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات وقليلة الألياف».