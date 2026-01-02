فرنسا تبرر: منحنا الجنسية لجورج وأمل كلوني «لتأثيرهما الثقافي»

منحت فرنسا الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني الجنسية الفرنسية، لأنهما «يسهمان، من خلال أعمالهما المتميزة، في تعزيز النفوذ الدولي الفرنسي والتأثير الثقافي»، وفقاً لما ذكرته الحكومة الفرنسية، أول من أمس، وذلك رداً على تساؤلات من قبل وزيرة في الحكومة.

وجرى الإعلان عن تجنيس النجم المولود في كنتاكي والمشهور بسلسلة أفلام السرقة «أوشن»، وزوجته المحامية أمل كلوني، وابنيهما التوأم إيلا وألكسندر (ثماني سنوات)، نهاية الأسبوع الماضي.

واشترى الزوجان عقاراً في فرنسا عام 2021، وقال كلوني إنه أصبح مقر إقامتهما الأساسي، وأمام المقيمين غير الفرنسيين في فرنسا طرق عدة للحصول على الجنسية، ولم يتضح ما إذا كان كلوني (64 عاماً) قد احتفظ بجنسيته الأميركية.

أما زوجته (47 عاماً) فوُلدت في لبنان ونشأت في المملكة المتحدة، وتم تجنيسها فرنسياً باسمها قبل الزواج، أمل علم الدين.