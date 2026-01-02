ترامب: أتناول الأسبرين أكثر ليكون دمي خفيفاً

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت ‌جورنال، إنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين أكبر مما يوصي بها أطباؤه.

وذكر ترامب للصحيفة، في مقابلة منشورة، أمس: «يقولون إن الأسبرين مفيد لتخفيف الدم، وأنا لا أريد دماً ثخيناً يتدفق في قلبي، أريد دماً خفيفاً يتدفق في قلبي».

وترامب (79 عاماً) ثاني أكبر أميركي يتولى الرئاسة على الإطلاق بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن.

وسُلطت الأضواء على صحة ترامب في الأشهر القليلة الماضية، بسبب كدمات رصدت ​على يديه، وفحص الرنين المغناطيسي الذي قيل ​إنه خضع له في أكتوبر، إضافة إلى حالات أغمض فيها الرئيس الجمهوري عينيه خلال مناسبات ‌عامة.

وقال شون باربابيلا، طبيب الرئيس، للصحيفة، إن ترامب يتناول 325 ملليغراماً من الأسبرين يومياً للوقاية من أمراض ‍القلب.