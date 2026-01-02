الشرطة الألمانية تبحث عن لصوص سرقوا 30 مليون يورو من بنك

بعد عملية سطو مثيرة على مصرف في مدينة جلزنكيرشن غرب ألمانيا، لم تُسفر العشرات من البلاغات التي تلقتها الشرطة، حتى الآن، عن أي خيط قوي يقود إلى الجناة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه بالطبع توجد أمور لا يمكن الإعلان عنها حالياً، لدواعٍ تتعلق بأساليب التحقيق، معرباً عن أسفه لأنه «لا يوجد خيط قوي حقيقي حتى الآن».

وقال إن الشرطة لاتزال ممتنة جداً لأي معلومات تتعلق بالقضية، وأردف: «نحن نرحّب بكل هذه المعلومات، وسنعمل بالتأكيد على أخذها في الاعتبار ضمن تحقيقاتنا».

وقُدّرت قيمة المسروقات مبدئيا بشكل تقريبي بنحو 30 مليون يورو، إلا أنها قد تكون أعلى من ذلك بكثير.