«أولو» و«ترنتشين» عاصمتا الثقافة الأوروبية لعام 2026

اختيرت مدينتا أولو في فنلندا، وترنتشين في سلوفاكيا، عاصمتين أوروبيتين للثقافة لعام 2026.

وفي كل عام يختار الاتحاد الأوروبي عدداً من المدن لتكون عواصم أوروبية للثقافة، في مبادرة تهدف إلى إبراز التنوّع الثقافي في أوروبا والاحتفاء بالثقافة والفنون المميزة لكل منطقة.

وتخلف المدينتان كلاً من كيمنتس في ولاية ساكسونيا الألمانية، ومدينتَي التوأمة الحدوديتين نوفا جوريتسا/جوريزيا على الحدود السلوفينية - الإيطالية.

وتعرف مدينة أولو، من بين أمور أخرى، باستضافتها سنوياً بطولة العالم لعزف الغيتار الهوائي، إضافة إلى جوقة رجالية تشتهر بأسلوبها الصاخب، ومن المقرر أن تدشن عامها كعاصمة للثقافة بمهرجان افتتاحي، يُقام من 16 إلى 18 يناير الجاري.

أمّا مدينة ترنتشين فتستعد لإقامة حفل افتتاح كبير، من 13 إلى 15 فبراير المقبل.