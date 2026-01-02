منافسات قوية بين سيارات «تل مرعب»

اختُتمت، أول من أمس، منافسات اليوم الأول من بطولة صعود تل السيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وشهدت تنافساً قوياً في فئتي «السيارات الكهربائية» و«الهايبرد»، وسط حضور جماهيري لافت، وتصدّر المتسابق محسن بن هاني بن عبدالعزيز، من سلطنة عُمان، الترتيب العام لفئة «الهايبرد» محققاً 8.403 ثوانٍ، وجاء ثانياً أحمد خلفان المنصوري بزمن قدره 13.105 ثانية، وأحرز المتسابق ماجد سالم مبارك سالم المنصوري المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية مسجلاً 7.343 ثوانٍ، وأكدت اللجنة المنظمة أن منافسات اليوم الأول شهدت أجواء مميزة، تزامناً مع الاحتفالات الخاصة بالسنة الميلادية الجديدة، بتحول تحديات صعود التل إلى مشهد احتفالي رياضي.