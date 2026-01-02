الإمارات تبهر العالم في استقبال 2026

بمشهد احتفالي فريد شدَّ أنظار العالم، ازدانت سماء الإمارات، الليلة قبل الماضية، بعروض الألعاب النارية المدهشة والتشكيلات الضوئية الباهرة، في وداع عام 2025 واستقبال العام الجديد 2026، وسط حضور جماهيري غفير، من المواطنين والمقيمين والسياح الذين توافدوا لتوثيق هذه اللحظات الاستثنائية.

وفي دبي، حيث تتجه الأنظار، وتُصنع الدهشة على مدار الساعة، في المدينة الاستثنائية في العالم، قِبلة السياح والزوار، عززت الإمارة مكانتها كإحدى أبرز وجهات رأس السنة، واتجهت عيون الناس قاطبة من كل بقاع الأرض إلى «برج خليفة» ومنطقة وسط المدينة، التي شهدت عروضاً مبهرة دمجت بين التقنيات الليزرية والألعاب النارية في تناغم بصري فريد، بالتزامن مع فعاليات واسعة شملت «برج العرب» و«نخلة جميرا» والقرية العالمية و«برواز دبي»، وزينت الألعاب النارية وعروض الليزر سماء إمارات الدولة كافة، من العاصمة أبوظبي، والشارقة، وصولاً إلى منصات العروض في رأس الخيمة التي تواصل تحقيق الأرقام القياسية، وعجمان وأم القيوين والفجيرة، في سيمفونية موحدة من الجمال والفرادة غطت أرجاء الوطن.