أحمد سعد والسيلاوي على مسرح المجاز.. حفل جماهيري ضخم في رأس السنة

شهد مسرح المجاز في الشارقة، أول من أمس، ليلة فنية استثنائية في استقبال العام الجديد، أحياها النجمان، أحمد سعد والسيلاوي، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل لافت، في حفل تميّز بكافة تفاصيله الفنية والتنظيمية، ليؤكد المسرح مكانته كأحد أبرز المسارح الفنية في المنطقة. وانطلقت الأمسية بأجواء احتفالية مبهرة، تخللتها عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المسرح، لتضفي على الليلة طابعاً استثنائياً تفاعل معه الجمهور بحماس كبير، في مشهد جمع بين الموسيقى والفرح والاحتفال ببداية عام جديد.

وقدّم النجم أحمد سعد باقة من أبرز أعماله الغنائية التي رددها الجمهور معه، من بينها «إيه اليوم الحلو ده»، «وسع وسع»، «اختياراتي»، «سايرينا يا دنيا»، وسط تفاعل لافت وتصفيق متواصل عكس محبة الجمهور الإماراتي والعربي له، وعبّر أحمد سعد عن سعادته بالوقوف مجدداً على مسرح المجاز، قائلًا: «مسرح المجاز له مكانة خاصة في قلبي، وليست هذه المرة الأولى التي أقف فيها على هذا المسرح الراقي، وجمهور الشارقة والإمارات دائماً جمهور راقٍ وذو ذائقة فنية عالية، أشعر معهم بطاقة إيجابية وحب كبير في كل لقاء».

من جانبه، أطلّ الفنان السيلاوي على جمهوره ليقدّم مجموعة من أشهر أغانيه التي أشعلت الأجواء، من بينها «عشانك»، «قدّام الكل»، «ليش»، «على نار»، حيث تفاعل الجمهور مع أدائه وحضوره المميز، وردد كلمات الأغاني في مشهد يعكس مدى جماهيريته المتزايدة، وأكد السيلاوي أهمية المشاركة في هذا الحدث الفني، مشيراً إلى أن الوقوف على مسرح المجاز يُعد محطة مهمة لأي فنان، لما يتمتع به من قيمة فنية وتنظيمية عالية، ولما يحمله من تاريخ في استضافة أكبر الأسماء الفنية العربية.

واختُتم الحفل وسط أجواء احتفالية مبهرة، ليؤكد حفل رأس السنة في مسرح المجاز مكانته كواحد من أبرز الفعاليات الفنية، جامعاً بين الفن الأصيل والتنظيم الراقي والتفاعل الجماهيري الكبير، في ليلة ستبقى عالقة في ذاكرة الحضور.