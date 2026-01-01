الهوس بالطعام الصحي.. بين السلوك الإيجابي والاضطراب النفسي

كشفت دراسة حديثة لباحثين من قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب في الجامعة الكاثوليكية بروما في إيطاليا، ونُشرت في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي في مجلة تقارير التغذية «the journal Current Nutrition Reports» عن مدى شيوع أعراض «اضطراب الهوس بالأكل الصحي» حول العالم، ما يجعله عرضاً من أعراض اضطرابات الطعام المختلفة.

اضطراب الأكل الصحي العصبي

أوضح الباحثون أن الالتزام الطبيعي بتناول الطعام الصحي من الأمور الجيدة بطبيعة الحال، ولا يُعد اضطراباً نفسياً في حد ذاته، ولكن الهوس الجنوني بمحاولة الوصول إلى الكمال ربما يعكس سلوكاً مرضياً، خاصة بين المراهقين، لتعلقهم الزائد بفكرة الجسد المثالي. وعلى وجه التقريب هناك نسبة من الذين يتناولون طعاماً صحياً تبلغ 27.5 في المائة يرتبط فيها الهوس ارتباطاً وثيقاً بالمثالية، ما يُعد سمة من سمات الوسواس القهري.

يُعد اضطراب الأكل الصحي العصبي (ON) Orthorexia nervosa مصطلحاً حديثاً، حيث يُشير إلى الاهتمام المبالغ فيه بفحص كل ما يتم تناوله من طعام من الناحية الصحية بشكل شديد الصرامة، بغض النظر عن الاحتياج النفسي لتناول طعام معين (حتى ولو بكميات قليلة) باعتبار أنه نوع من المشاركة المجتمعية، ما يستلزم اتباع سلوك صارم جداً يؤثر بالسلب على المزاج العام، وجودة الحياة الاجتماعية.

ومن المفارقات الغريبة أن هذه المحاولات للوصول إلى حالة صحية غذائية مثالية من خلال الاهتمام بكل تفاصيل النظام الغذائي ترتبط في الأغلب بشكل متزايد بسوء التغذية، لأن الاستغناء الكامل عن بعض العناصر الغذائية -مثل الدهون- يمكن أن ينعكس بالسلب على صحة الجسم، بالإضافة إلى فقدان الشهية التدريجي نتيجة لتفضيل الطعام الصحي على المذاق الجيد باستمرار.

وبينما تركز اضطرابات الطعام التقليدية (مثل فقدان الشهية العصبي، والإفراط في تناول الطعام) على كمية الطعام، والتحكم في الوزن، يتميز اضطراب الأكل الصحي العصبي بالتركيز الشديد على جودة الطعام ونظافته، ما يؤدي إلى أن يتجنب الأفراد بشكل صارم الأطعمة التي يعتبرونها غير صحية، مثل السكر، ومنتجات الألبان، أو المنتجات غير العضوية، ما يؤدي إلى سوء التغذية، والعزلة الاجتماعية.

قام الباحثون بتحليل بيانات 30 ألف فرد في 18 دولة على المواقع الطبية على الإنترنت، وركزت التحليلات على سؤالين رئيسين، الأول هو: ما مدى انتشار أعراض اضطراب الطعام التي تم الإبلاغ عنها؟ والسؤال الثاني: ما السمات النفسية المرتبطة بهذا الاضطراب؟

هوس منتشر عالمياً

أوضحت الدراسة أن حجم انتشار أعراض اضطراب الطعام حول العالم تجاوز نسبة 27.5 في المائة، وخلافاً للتصورات السابقة أن اضطرابات الطعام تُصيب الإناث أكثر من الذكور، لم يجد الباحثون أي فروق واضحة بين الجنسين، حيث كانت نسبة الإناث (34.6 في المائة) والذكور (32.1 في المائة).

وقد اختلف انتشار الأعراض بين المجموعات الفرعية، حيث أظهر الأفراد الذين يركزون على الأداء الرياضي، أو تكوين الجسم أعلى نسبة انتشار نحو 34.5 في المائة، ومعظمهم من المراهقين، والشباب.

ولاحظ الباحثون أن هذه النسبة زادت في العقد الأخير أكثر من العقود السابقة مع انتشار المواقع الصحية على الإنترنت.

وأكدت التحليلات وجود ارتباط بين الهوس بالطعام الصحي والعديد من المشكلات النفسية، حيث ارتبط الامتناع الصارم عن تناول طعام معين (حتى بكميات قليلة) بسلوك قهري، ما يشير إلى تشابه هذه الأعراض مع اضطرابات الطعام التقليدية.

وكان الدافع الرئيس لهوس الطعام الصحي محاولة السعي نحو الكمال Perfectionism، ممثلاً في الجانب الغذائي. وعلى عكس فقدان الشهية العصبي الذي تتركز فيه محاولة السعي نحو الكمال حول الوزن، تتركز محاولة السعي نحو الكمال في هوس الطعام الصحي بالمحتوى الغذائي أكثر من الوزن.

ووجدت الدراسة أن الأفراد المصابين بهوس تناول الطعام الصحي (ON) كانوا الأكثر شكوى من المشكلات النفسية، وانخفاض معدل الرضا عن الحياة، وزيادة القلق، والتوتر، وفي المجمل كانت أعراض الاكتئاب لديهم أكثر وضوحاً، بجانب أن هذا النظام الغذائي أثر بالسلب على الأداء الوظيفي العام مقارنةً بالأفراد غير الملتزمين به.

ولاحظ الباحثون أن وجود العديد من العوامل المختلفة، مثل الموروثات الثقافية، والحالة الاقتصادية، أثرت بشكل واضح في زيادة معدل الإصابات بهوس الطعام الصحي في مجتمعات معينة.

وعلى سبيل المثال كان معدل الإصابات أعلى في مجتمعات الدول الغربية الغنية التي يتمتع فيها الأفراد بمستويات أعلى من التعليم، وفي المقابل قلت معدلات الإصابات في الدول الفقيرة التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وأكدت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً مهماً في انتشار هوس الطعام الصحي من خلال الترويج لأنظمة غذائية محددة يتم وصفها بشكل حصري على أنها صحية، كما أن وسائل التواصل تُروج في الأغلب لمعايير جمالية غير واقعية للجسم، بالإضافة إلى ذلك ساهمت هذه الوسائل في ظهور عادات اجتماعية وثقافية جديدة تؤكد على السعي وراء حالة صحية نفسية وجسدية مثالية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحكم في النظام الغذائي، والمحافظة على صورة مثالية للجسد.

وحذرت الدراسة من الإفراط في ممارسة الرياضة بشكل قهري، لأنه يمكن أن ترتبط بحدوث اضطرابات الطعام، لأن ممارسة الرياضة بشكل مكثف ربما تؤدي إلى ترسيخ أهمية اتباع نظام غذائي صارم، والسعي وراء بنية جسدية مثالية، ما يُحفز سلوكيات قهرية تتعلق بالتحكم الصارم في تفاصيل الطعام، وتكرار التدريب بشكل عنيف.

وتؤدي هذه السلوكيات مع الوقت إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات تناول الطعام المختلفة، ومنها الهوس بالطعام الصحي.