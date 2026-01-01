عشرات الضحايا في حريق بمنتجع للتزلج في سويسرا خلال احتفالات 2026

اندلع حريق ضخم في حانة بقلب جبال الألب السويسرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المحتملين بين قتيل وجريح، وسط استنفار واسع لأجهزة الطوارئ التي أعلنت حالة التأهب القصوى.

وصرح قائد شرطة كانتون "فاليه" فريدريك جيسلير، بأنه "يعتقد أن العشرات لقوا حتفهم"، مشيراً إلى إصابة نحو 100 شخص، بعضهم في حالة حرجة، مما استدعى إعلان حالة الطوارئ الطبية في المنطقة ونقل مصابين إلى مستشفيات خارج الكانتون بسبب اكتظاظ المرافق المحلية.

ونشب الحريق في حانة "لو كونستيلاسيون" بمنتجع "كرانس-مونتانا" أثناء تواجد حشود للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2026.

وبينما استبعدت السلطات فرضية "الهجوم"، ذكرت وسائل إعلام سويسرية أن استخدام مؤثرات نارية داخل القاعة قد يكون السبب، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لتحديد الملابسات الدقيقة.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً وحظراً للطيران فوق المنتجع الذي يعد مقصداً سياحياً عالمياً، مما يرجح تنوع جنسيات الضحايا، حيث أكدت الخارجية الفرنسية وجود رعايا لها بين المصابين.