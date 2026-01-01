دبي تستقبل2026 ببرواز سعادة عملاق

وكأن دبي لا تكتفي بصناعة الفرحة، بل «تبروزها» وتخلّدها في إطار عملاق مختلف، كي تبقى في الوجدان، فمع احتفالات المدينة المبهرة باستقبال 2026، رسم المَعلَم الشهير «برواز دبي» أجمل اللوحات، وأضاء على المشاهد الخلابة التي أضاءت قلب المدينة وكل أرجائها، متيحاً للمبتهجين بالعام الجديد ألبوم صور لا يُنسى، مزينة لقطاته بعروض الليزر واللحظات التي لا تُفوّت، وسط بقعة ساحرة باتت بمثابة ماركة مسجلة على السعادة، إذ لا يذكر اسمها إلا وترسم على الوجوه ابتسامة من القلب، سواء في ليلة رأس السنة، أو سواها من الليالي العادية التي لا تكون عادية هنا.. في دبي.