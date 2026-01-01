أهالي كيريتيماتي أول مستقبلي العام الجديد.. وساموا آخرهم

بإطلاق عروض الألعاب النارية وتجمعات احتفالية، استقبلت منطقة المحيط الهادئ، التي تعد الأولى في العالم التي تشهد الاحتفال بالعام الجديد، 2026، وبوصفها أول مركز رئيس يستقبل العام الجديد، أضيئت معالم أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، وعُرضت صور فوتوغرافية لـ«لحظات مميزة» التقطها المحتفلون خلال 2025 على «سكاي تاور»، أعلى برج في نصف الكرة الجنوبي.

وعلى جسر ميناء أوكلاند، نظم عرض «صوت وضوء» مع العد التنازلي، قبيل انطلاق الألعاب النارية من برج «سكاي تاور» عند منتصف الليل.

أما في سيدني، التي يأتي توقيتها متأخراً عن توقيت نيوزيلندا بساعتين، فاحتفلت على ميناء المدينة الشهير.

وتعد كيريتيماتي، وهي أكبر جزر كيريباتي، ويبلغ تعدادها السكاني نحو 5000 فرد، أول جزيرة مأهولة تبدأ العام الجديد سنوياً، من دون التخطيط لإقامة فعاليات كبيرة هناك، أما جزيرة ساموا الأميركية، وهي إقليم غير مدمج تابع للولايات المتحدة، فستكون آخر ما سيستقبل عام 2026 في المحيط الهادئ.