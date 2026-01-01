مواكب دبي النادرة.. شغف على 4 عجلات يطوف شوارع المدينة

في إطار الدورة الـ31 من مهرجان دبي للتسوق، تنطلق، غداً، فعاليات النسخة الثانية من «أوتو سيزون»، الذي يطل بأنشطة وأجواء تزخر بالحماس والتشويق، لتتحول المدينة إلى وجهة للاحتفاء بثقافة السيارات والإبداع في التصميم والحرفية العالية وروح المجتمع.

ويتضمن «أوتو سيزون»، الذي يستمر حتى 11 الجاري، العديد من المواكب الاستعراضية، والمعارض، والتخفيضات، ومهرجانات السيارات الكبرى، ما يوفر فرصة لجميع الزوار، بدءاً من العائلات والأفراد الراغبين في شراء سيارتهم الأولى، وصولاً إلى هواة اقتناء الطرز النادرة ومالكي السيارات الخارقة.

ويهدف الحدث إلى توفير منصة مفتوحة للجميع من خلال أنشطته المتنوعة، وترسيخ ثقافة السيارات باعتبارها جزءاً أساسياً من نمط الحياة اليومي في المدينة.

ويتجاوز «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» مفهوم معارض السيارات التقليدية، إذ تقام فعالياته المتنوعة في شوارع دبي ووجهاتها المختلفة، ويزخر برنامجه بتشكيلة واسعة من الأنشطة، بدءاً من المواكب الاستعراضية التي تجوب المدينة إلى المعارض الغامرة في مراكز التسوق ووجهات نمط الحياة، ما يمنح الجمهور تجارب متجددة وسط أجواء اجتماعية فريدة.

ويعكس «أوتو سيزون» الأهمية التي تمنحها دبي لثقافة السيارات، باعتبارها تجسيداً للابتكار والتصميم الإبداعي وتجارب نمط الحياة المميزة، وترحّب الفعاليات بالجمهور وعشاق السيارات على اختلاف خبراتهم أو اهتماماتهم.

«كوليكترز هب»

وتستضيف «سيتي ووك» أولى فعاليات أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق لهذا العام، من خلال ركن هواة جمع السيارات كوليكترز هب (من الثاني إلى الرابع من يناير الجاري)، التي تنظم بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة الرائدة في قطاع السيارات، وتقدم مجموعة من المركبات الحصرية والطرز النادرة محدودة الإصدار، من علامات مرموقة مثل «فيراري» و«ماكلارين» و«بوغاتي» وغيرها، كما تتضمن عروضاً خاصة من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وترتقي هذه الفعالية بمفهوم السيارات باعتبارها أعمالاً فنية وإبداعات في الهندسة والتصميم، وليست مجرد وسيلة نقل. كما تشتمل الفعالية أيضاً على ركن المسابقات، الذي يستقبل مشاركات الجمهور، ويوفر لهم فرصة المنافسة ضمن ثلاث فئات مختارة: السيارات الكلاسيكية (طرز ما قبل عام 1985)، والسيارات المعدلة، التي تمزج بين التصاميم القديمة والخصائص العصرية، وسيارات السباق، المصممة لتوفير أقصى مستويات الأداء على الحلبات.

وسيتم عرض أفضل 10 سيارات من كل فئة طوال فترة الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام، إذ يمكن للزوار التصويت لسياراتهم المفضلة، كما تحصل السيارات الفائزة على جوائز قدرها 30 ألف درهم، ما يعزز مكانة «كوليكترز هب» كمنصة للاحتفاء بالمهارة الحرفية والإبداع في عالم المحركات.

وإلى جانب ذلك، ستكون سيتي ووك نقطة الانطلاق الرسمية لموكب السيارات الخارقة، في بداية شيّقة لواحدة من أبرز المحطات ضمن فعاليات «أوتو سيزون».

معارض جوّالة

وتعد سلسلة المواكب التي تجوب المدينة إحدى أبرز الفعاليات في «أوتو سيزون»، حيث يحتفي كل موكب بمجتمع مختلف من عشاق السيارات، محولاً طرقات دبي إلى معارض جوّالة.

وينطلق موكب «يلّا دبي»، غداً، في رحلة من سلطنة عُمان إلى دبي، مكرساً الاحتفاء بالروابط الإقليمية والشغف المشترك بالسيارات، ويختتم الموكب مسيرته في ساحة ند الشبا، وسط أجواء احتفالية ترحب بالعائلات والزوار.

أما موكب سيارات بورشه (الثالث من يناير) فينطلق من بلوواترز وصولاً إلى ند الشبا سكوير، ويضم مجموعة فاخرة من الطرز الكلاسيكية والحديثة من علامة بورشه، ويوفر الموكب تجربة للعائلات، إذ تمزج الفعالية بين استعراض السيارات العريقة، وتجارب تناول الطعام، واللحظات المميزة لهواة التصوير، واللقاءات الودية.

وسيقدم موكب السيارات الخارقة (الرابع من يناير) أحد أكثر الاستعراضات ترقباً في الموسم، إذ تشارك فيه أكثر من 90 سيارة خارقة، تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، وينطلق من «كوكاكولا أرينا» وصولاً إلى ند الشبا سكوير، ليقدم عرضاً يحتفي بقوة الأداء وروعة التصميم، ويمنح جميع أفراد العائلة تجربة لا تُنسى.

وسيقدم موكب سيارات ميني كوبر (10 يناير) المفعم بالحيوية والمخصص للاحتفاء بهذه الفئة من المركبات، برنامجاً غنياً بالأنشطة المجتمعية والعروض الموسيقية والمناطق الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

فيما سيجمع موكب دراجات فيسبا (11 يناير) سائقي دراجات فيسبا في ختام برنامج المواكب، ما يضفي لمسة من الأناقة وفرصة للتواصل ضمن أجواء مريحة تتمحور حول تجارب نمط الحياة الفاخرة.

ويمكن للجمهور المشاركة مجاناً في هذه المواكب المصممة لتشجيع التفاعل العفوي، سواء من خلال المشاهدة على جوانب الطرق، أو الانضمام إلى الاحتفالات عند خط النهاية، أو استكشاف أنشطة مهرجان دبي للتسوق المجاورة.

عروض مميزة

وضمن الفعاليات، سيُقام أسبوع الشرق الأوسط للسيارات والدراجات النارية في مدينة دبي للاستوديوهات، على مدى 10 و11 الجاري، ويمتد المهرجان، الذي يتطلب تذاكر دخول، على مساحة نحو 400 ألف قدم مربعة، ويستعرض مجموعة رائعة من السيارات والدراجات النارية الخارقة، إلى جانب عروض الدريفت، والعروض الموسيقية المباشرة وتجارب نمط الحياة.

وتشمل أبرز الفعاليات حلبات الاستعراض والدريفت العالمية، وعروض المركبات الفاخرة والمعدلة، وتجارب التسوق، إضافة لمسابقة تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للسيارات التي يتم التحكم بها عن بُعد، ومناطق ترفيهية مخصصة للعائلات.

على سطح «مردف»

وسيستمر «أوتو سيزون» مع معرض مردف للسيارات، الفعالية المميزة للعائلات وعشاق السيارات، التي تقام على السطح في سيتي سنتر مردف (10 يناير)، مقدمةً عروضاً تفاعلية وتجارب عصرية مصمّمة خصيصاً لتلبي تطلعات الزوار.

ويشارك في المعرض أكثر من 1000 مركبة، بما فيها السيارات الخارقة والكلاسيكية والمعدلة، والدراجات النارية، والسيارات التي يتم التحكم بها عن بُعد، وتتوافر إمكانية المشاركة للجميع مجاناً، ما يتيح لمالكي السيارات عرض مركباتهم، والتنافس ضمن فئات متعددة، بينما توفر المناطق العائلية ومنسقو الموسيقى وأكشاك الطعام أجواء احتفالية تناسب جميع الأعمار.

وتشمل أبرز فعاليات اليوم موكب معرض مردف للسيارات، الذي يضم أكثر من 500 دراجة نارية تجول حول مركز التسوق في واحدة من أكبر فعاليات الدراجات في دبي، بما يعكس رؤية «أوتو سيزون» في تقديم برنامج شامل يتمحور حول الفعاليات الموجهة للمجتمع بمختلف شرائحه.

وسيقدم «أوتو سيزون» فرصة الاستفادة من عروض التخفيضات السريعة على السيارات (من الثاني إلى 11 يناير) في صالات العرض المشاركة في مختلف أنحاء المدينة.

مزيج استثنائي

يضفي «أوتو سيزون» بُعداً جديداً على عالم السيارات، من خلال دمج ثقافة السيارات في وجهات التسوق والمساحات العامة والطرق اليومية، إذ يوفر الحدث تجارب مشتركة تحتفي بالتصاميم والابتكار والمجتمع في جميع أنحاء المدينة.

ويسهم «أوتو سيزون» في تطور «دبي للتسوق» إلى حدث متكامل يُقام في جميع أنحاء الإمارة، ويوفر مزيجاً استثنائياً من تجارب التسوق والأنشطة الثقافية والترفيهية.

كما يعزز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للسيارات، إذ يتجاوز مفهوم معارض السيارات التقليدية ليوفر مجموعة مميزة من التجارب والفعاليات المشتركة.

. «يلّا دبي»، الذي ينطلق غداً، سيختتم مسيرته في ساحة ند الشبا وسط أجواء احتفالية.

. 11 الجاري، موعد اختتام فعاليات النسخة الثانية من «أوتو سيزون».

. «سيتي ووك» تستضيف أولى الفعاليات من خلال ركن هواة جمع السيارات.