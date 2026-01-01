«محمد بن راشد للمعرفة»: «بالعربي» تتوسع بخطوة نوعية

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات الدورة الـ13 من مبادرة «بالعربي»، التي غطت تسعة مراكز تسوق في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى فعاليات موازية في البحرين ومصر وباكستان، متضمنة برنامجاً مميزاً من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المبتكرة، الهادفة إلى تقديم محتوى معرفي وفكري بأساليب عصرية، تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، وإبراز جمالياتها وأهميتها التاريخية والحضارية.

وجاءت دورة عام 2025 تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر، وبهذه المناسبة أطلقت المؤسسة ضمن الفعاليات الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة «بالعربي» الذي يضم مكتبة كبيرة تحوي مجموعة واسعة من الكتب والمراجع والترجمات العربية المتاحة لمختلف الفئات العمرية والتخصصية، إضافة إلى أقسام مختلفة تشمل مساحة مخصصة لمسابقات المبادرة والمسابقات والتحديات العربية والعالمية الخاصة باللغة العربية. وأشارت المؤسسة إلى أن الموقع سيشهد تحديثات مستمرة، حيث سيتم رفده بمزيد من الكتب والدراسات، وأحدث المواد العلمية والفكرية والمعرفية النافعة، بصورة دورية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن مبادرة «بالعربي»، منذ إطلاقها عام 2013، تجسِّد الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة للغة العربية، وحرصها على تمكينها وتعزيز مكانتها وتوسيع رقعة انتشارها واستخدامها في الحياة اليومية وعبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مضيفاً: «يأتي إطلاق الموقع خطوة نوعية في مسيرة المبادرة، وامتداداً لنجاحها اللافت على مر السنين في خدمة اللغة العربية ونشر الوعي اللغوي بين أفراد المجتمعات العربية، ما يعكس التزام المؤسسة العميق بمواصلة تطويرها وتمكينها، ودعم اللغة العربية بكل الأدوات اللازمة لمواكبة سرعة العصر والتغيرات العالمية».

وشهدت فعاليات هذه الدورة إقبالاً واسعاً وحضوراً كبيراً في جميع منصات انعقادها، إذ حققت زيارات تجاوزت 12 ألفاً و278 من كل الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، بينما شارك الملايين عبر منصات «بالعربي» الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المبادرة، وحجم التفاعل الذي يتزايد مع كل عام.

