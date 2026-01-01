الأقصر.. احتفالات وسط عبق التاريخ

باتت مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر وجهة مهمة يقصدها الآلاف من سياح العالم للاحتفال بليلة رأس السنة وحلول العام الجديد.

وتحولت المدينة إلى ساحة احتفال كبرى، بعد أن انتشرت الزينات على كورنيش نهر النيل وفي الشوارع والميادين، بينما تلونت الأشجار على جانبي الطرق بألوان شتى من الإضاءات الحديثة، وصارت مظاهر الاحتفال في كل مكان.

وقال محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، إن سلطات المحافظة استعدت مبكراً للاحتفال بفترة الأعياد وليلة رأس السنة وقدوم العام الجديد، عبر رفع مستوى المرافق والخدمات في مختلف المزارات والمناطق السياحية، وتجميل المدينة لتبدو في الصورة التي تليق بمكانتها في عيون زوارها من سياح العالم.

وأضاف أن أهل الأقصر يتمتعون بكرم الضيافة، ويُحسنون استقبال زوار مدينتهم التي تعدّ إحدى الوجهات الدائمة التي يفد إليها المحتفلون بالأعياد ورأس السنة من حول العالم.

وعاشت المدينة، على مدار الأيام الماضية، أجواء من البهجة في إطار الاحتفال بحلول العام الجديد، حيث يستمتع السياح بعروض فرق الفنون الشعبية، ويشاركون بفرح في الرقصات الشعبية الجماعية، ويخرجون في الصباح للاستمتاع بقضاء تلك الفترة من العام وسط المعابد الضخمة التي شيّدها قدماء المصريين في شرق مدينة الأقصر وغربها. وحسب علماء المصريات، عرفت مدينة الأقصر الاحتفال بحلول السنة الجديدة قبل آلاف السنين.