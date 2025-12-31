أوكلاند .. أول مدينة في العالم تحتفل باستقبال عام 2026

احتفلت مدينة أوكلاند في نيوزيلاندا بقدوم العام الجديد 2026 كواحدة من أول مدن العالم استقبالًا للعام الجديد، نظرًا لموقع نيوزيلندا المتقدم على خط التوقيت العالمي.

ويعود ذلك إلى موقع نيوزيلندا المتقدم على خط التوقيت العالمي، ما يجعل سكان المدينة يسبقون باقي دول العالم في بدء الاحتفالات بالعام الجديد، وسط أجواء من الفرح والمهرجانات والعروض الضوئية التي تجذب الأنظار من كل مكان.

وتركزت الفعاليات الرئيسية في مدينة أوكلاند، حيث شهد برج سكاي تاور عرضا ضخما للألعاب النارية وعروضا ضوئية جذبت آلاف السكان والسياح، إلى جانب حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة.

وفي العاصمة ويلينغتون ومدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن، أقيمت احتفالات شعبية شملت عروضا حية ومهرجانات في الهواء الطلق، مع تركيز على الطابع العائلي والثقافي.