بدور القاسمي تتفقد اللمسات الأخيرة لـ «رحّال»

زارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «رحّال»، مشروع الضيافة البيئية الفاخرة في كلباء، قبل افتتاحه الرسمي، وبدء استقبال الضيوف.

واطّلعت على استراتيجية تطوير المشروع، وإطار الاستدامة الذي يستند إليه، ومدى الجاهزية التشغيلية، ومسار تجربة الضيوف بشكل كامل، بما يضمن اتساق «رحّال» مع رؤية الشارقة للسياحة البيئية المسؤولة.

وقيّمت مدى انسجام المشروع مع مبادئ «السفر البطيء» والاستكشاف الواعي، التي تُشكّل جوهر رؤية «رحّال»، بوصفه بديلاً عن الضيافة التقليدية، إذ يشجّع المشروع على التفاعل مع المشهد الطبيعي والمكان، ويمنح الضيوف مساحة وطمأنينة لتجربة البيئة وفق إيقاعها الخاص، ويقدّم «رحّال» نموذجاً لتجربة ضيافة تفاعلية، ترتكز على الطبيعة والخصوصية والهدوء، في قلب المشهد الجبلي لكلباء، ويضم المشروع 20 مقصورة فاخرة، ويتميز بموقعه على تضاريس جبلية وإطلالات طبيعية.

وتُشكّل المواد الطبيعية لغة المشروع المعمارية، إذ يعتمد على نظام طاقة هجين يجمع بين الطاقة الشمسية والمواد الطبيعية عالية الجودة، بما يعزّز نهج «رحّال» لتحفيز الزوار على التفاعل مع الطبيعة وتأكيده على التقليل من استخدام وسائل الاتصال الرقمي خلال الإقامة، بهدف تمكين الضيوف من كسر روتين الحياة اليومية، والتواصل مع الطبيعة والمكان، في تجربة فريدة ضمن مشهد الضيافة في دولة الإمارات.

ويتضمن المشروع بنية تحتية خارجية مدروسة، تشمل 7.44 كيلومترات من مسارات المشي الجبلي، منها مسار عام بطول خمسة كيلومترات، ومسار بطول 2.44 كيلومتر باتجاه قمم جبال كلباء، كما أعدت «شروق» مسارات مخصّصة للدراجات الجبلية تمتد على طول 4.39 كيلومترات، بما يضمن وضوح الحركة والسلامة والانسجام بين الأنشطة الخارجية المختلفة.

وتتكامل تجارب الضيوف مع برامج اختيارية متصلة بطبيعة الموقع، مثل مراقبة الطيور، واليوغا في الهواء الطلق، وجلسات مراقبة النجوم مع مرشد متخصص بالفلك، صُممت جميعها لتتناغم مع الإيقاع الطبيعي للبيئة، بما يعزّز طابع «رحّال» وتركيزه على الحضور الذهني، والاستشفاء، والانفصال الهادف عن الحياة الافتراضية.

. 7.44 كيلومترات من مسارات المشي الجبلي يتضمنها «المشروع».