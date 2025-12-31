«فن الحين» يمنح الزوار وقتاً إضافياً

أعلن متحف اللوفر أبوظبي تمديد معرض «فن الحين 2025»، أحد أبرز معارضه السنوية المميّزة التي تُقام بالتعاون مع ريتشارد ميل، وكان من المقرر أن يُغلق المعرض أبوابه في ديسمبر الجاري، إلا أنه سيستمر حتى 25 يناير 2026، ليمنح الزوار وقتاً إضافياً لاكتشاف هذا الاستعراض الرائع للإبداعات الفنية المعاصرة.

ويُتيح تمديد المعرض فرصة أخيرة لاستكشاف أعمال فنانين موهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، إضافة إلى فنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لديهم روابط بدول الخليج، بما في ذلك العمل التركيبي الفائز، للفنان ريوإيتشي كوروكاوا، الذي حصل على جائزة ريتشارد ميل للفنون هذا العام.