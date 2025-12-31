نجوم يتنافسون على جمهور ليلة رأس السنة.. بموجة «بوسترات» وتعليقات

بموجة إعلانات، وتعليقات حماسية اجتاحت الفضاء الرقمي مشجعة على الحضور، تبارى عدد من نجوم العالم العربي في رفع سقف المنافسة وتشويق محبيهم لحضور حفلاتهم الغنائية للاحتفال بليلة رأس السنة، خصوصاً في الإمارات، مراهنين على مفاجآت حرصوا على إعدادها لجمهورهم الوفي مع انطلاقة العام الجديد.

ولم يتأخر النجم السوري، جورج وسوف، في إعادة نشر «البوستر» الرسمي الذي طرحه «مهرجان دبي أوتودروم» على صفحته الرسمية، للإعلان عن اللقاء الفني الذي سيجمع ثلاثة أجيال من المواهب الغنائية في ليلة واحدة، تعكس مراحل مختلفة من الذائقة العربية، إذ يتضمن الإعلان: «استقبلوا 2026 بليلة ساحرة تجمع سلطان الطرب جورج وسوف، فارس الغناء عاصي الحلاني، النجم محمد شاكر، في أمسية استثنائية لا تفوت»، ما قابله جمهور «سلطان الطرب» في التعليقات بموجة من الفرح والحماسة التي اجتمعت على تشجيع الفنانين الثلاثة والتمنيات لهم بالتوفيق.

كما انضم النجم اللبناني، وائل كفوري، لحملة الترويج التي اجتاحت الفضاء الرقمي هذه الأيام لحفلات النجوم العرب في الإمارات، مبادراً بطرح بوستر الحفل الذي سيجمعه مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مسرح دبي فيستيفال سيتي، معلقاً: «ليلة رأس السنة الأضخم في دبي»، ما وصفه جمهوره في خاصية التعليقات بـ«لقاء الأساطير»، أما الفنان السوري ناصيف زيتون، المنشغل حالياً بعضوية لجنة تحكيم برامج المواهب العربية «ذا فويس»، فلم يتوانَ من جانبه، في الإعلان عن الحفل الذي سيجمعه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أبوظبي.

من جانبها، أعادت هيفاء وهبي نشر «البوستر» نفسه على صفحتها على «إنستغرام»، ورفع مؤشر الحماسة بين جمهورها ومتابعيها الذين عبروا عن فرحتهم بلقائها في العاصمة الإماراتية، مؤكدين أنها ستكون «أحلى وأقوى حفلة مع الديفا».

فيما أعاد النجم الشاب، بدر الشعيبي، صاحب ألبوم «الرقم الصعب»، الترويج للقائه مع الجمهور، عبر إعادة طرح الإعلان الرسمي لحفله على مسرح فيستيفال باي - دبي فيستيفال سيتي مول، الذي سيجمعه مع الثلاثي المصري «ديسكو مصر»، مضيفاً: «استمتعوا بعرض مباشر يملؤه الإيقاع والحماسة.. ليلة مبهرة لا تفوت».

ولم يتأخر عدد من نجوم الغناء والدراما السورية على صفحة «سوريون في الإمارات» على موقع «إنستغرام»، في الترويج للحفلات الغنائية التي ستُقام في الإمارات، مؤكدين سعادتهم وفخرهم بلقاء الجمهور ليلة رأس السنة، حيث ظهر النجم السوري، محمد المجذوب، في فيديو خاص داعياً الجمهور إلى الاستماع بالسهرة التي ستُقام على مسرح هيلتون دبي الحبتور سيتي، بمشاركة شمس الكويتية ومحسن الفراتي، مضيفاً: «كثير مبسوط باستقبال العام الجديد معكم في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جهتها، دعت الفنانة السورية، عبير شمس الدين، الجمهور إلى عدم تفويت هذه الفرصة الفنية الفريدة للاستمتاع بلقاء نجومهم المفضلين في دبي.

فيما نشر النجم المصري، أحمد سعد، على صفحته على «إنستغرام» بوستر حفله بالشارقة، معلقاً: «هنحتفل مع بعض بالسنة الجديدة في حفلة مسرح المجاز بالشارقة يوم 31 ديسمبر».

على كورنيش أبوظبي

توجّه المطرب المصري رامي صبري عبر «إنستغرام» لجمهوره في الإمارات، برسالة خاصة، قال فيها: «جمهوري الغالي في أبوظبي والإمارات.. مستنيكم نحتفل سوا بليلة رأس السنة في مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي، ونبدأ السنة مع بعض».

. 3 أجيال في حفل «دبي أوتودروم» الذي سيجمع جورج وسوف وعاصي الحلاني ومحمد شاكر.

. وائل كفوري شوّق جمهوره بتعليق: «ليلة رأس السنة الأضخم في دبي».