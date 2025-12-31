بيونسيه تنضم إلى لائحة المليارديرات

أصبحت المغنية الأميركية بيونسيه مليارديرة، وهي خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز، وفق ما أعلنت مجلة «فوربس»، أول من أمس.

وبذلك، تنضم الفنانة، البالغة 44 عاماً، إلى لائحة الفنانين من المليارديرات، التي تضم زوجها مغني الراب جاي زي، وتايلور سويفت، وبروس سبرينغستين، وريهانا، وفقاً لمجلة «فوربس» المعروفة بتصنيفاتها لأغنى أغنياء العالم. وحقّقت بيونسيه هذا الإنجاز بعد سنوات مربحة للغاية، ففي عام 2023 حققت جولتها العالمية «Renaissance» إيرادات بلغت قرابة 600 مليون دولار، ثم أعادت تشكيل مسيرتها الموسيقية عام 2024 بألبوم «كاوبوي كارتر» الذي حاز جائزة «غرامي»، قبل أن تنظم الجولة الأكثر ربحاً في العالم خلال 2025.

وبدمج هذه الأرباح مع الدخل من «كتالوج» موسيقاها وصفقات أخرى، قدّرت «فوربس» أن بيونسيه حققت 148 مليون دولار خلال العام الجاري قبل الضرائب، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجراً في العالم.