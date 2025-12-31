«اللوفر أبوظبي»: تجربة خاصة بعد غروب الشمس في «رأس السنة»

دعا متحف اللوفر أبوظبي الزوار إلى الاستمتاع بتجربة خاصة بعد غروب الشمس في ليلة رأس السنة، مشيراً إلى أن أبواب المتحف ستظل مفتوحة استثنائياً حتى الساعة الواحدة صباحاً، مع العلم أن آخر وقت للدخول سيكون في الساعة 11:45 مساءً.

وأضاف اللوفر أبوظبي في بيان: «لا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة للاحتفال بالعام الجديد تحت قبة المتحف الأيقونية»، موضحاً أنه في حين ستُغلق صالات العرض الدائمة ومعرض «المماليك: الإرث والأثر» أبوابهما في 6:30 مساءً، سيظل معرض «فن الحين» مفتوحاً حتى وقت متأخر من الليل، إلى جانب منافذ الطعام والشراب والمقاهي في المتحف، حيث ستستقبل الضيوف حتى الواحدة صباحاً.