دبي المضيافة.. من أول نظرة

هكذا تبدو دبي من أول نظرة، من نافذة الطائرة قبل أن تحط على المدرج، إذ تحتفي بزوّارها بالأضواء المبهرة والجمال والحدائق ولافتات المحبة العملاقة، ليكون أول ما يلقاهم: مرحباً بكم في دبي.. المدينة ذات المعالم الأيقونية، وأعلى مبنى على وجه الأرض الذي سترقبه الليلة عيون العالم، وهي تودّع 2025، وتستقبل بالأمنيات والدعوات العام الجديد، لتطالع رسائل الأمل والتفاؤل وتشكيلات الألعاب النارية المبهجة من قلب مدينة الأمل.. دبي المضيافة.